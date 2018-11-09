Miss International 2018: красуня з якої країни завоювала престижний титул

Сьогодні, 9 листопада, у столиці Японії обрали Miss International 2018. За результатами голосування, перемогу здобула представниця Венесуели Марієм Веласко Гарсія.

Красуні з усього світу приїхали на грандіозне шоу до Токіо та гідно представили свою країну на конкурсі краси. У 2018 році в Miss International взяли участь 77 учасниць, серед яких – українка Богдана Тарасик.

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За результатами всіх етапів шоу, перемогу здобула 20-річна венесуелка Марієм Веласко Гарсія, повідомляє Rappler. Варто зазначити, що упродовж 58 років існування конкурсу краси Miss International увосьме представниця цієї країни отримує корону.

Відомо, що Марієм Веласко Гарсія отримала титул у свій ювілейний день народження. Дівчина подякувала всім зірковим суддям та зізналась, що це найкращий подарунок, який вона хотіла б на 20-річчя.

Це найкращий подарунок на день народження в моєму житті, і я присвячую його Венесуелі,

– заявила Марієм Веласко Гарсія.

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До перемоги на Miss International 2018 запальна венесуелка активно розвивала свою модельну кар'єру. Марієм Веласко Гарсія знялась у десятках стильних фотосесій. А от на самому конкурсі краси зізналась, що прагне реалізувати благодійний проект, про який вже давно мріє.

Моя мета як Miss International 2018, щоб кожна дитина в світі мала доступ до книг, в яких йдеться про толерантність, повагу і щастя,

– зізналась Марієм.

До слова, у рамках конкурсу краси учасниці виходили на дефіле в елегантних вечірніх сукнях, національних костюмах та купальниках. До п'ятірки переможниць увійшли представниці Філіппін, ПАР, Румунії та Колумбії. Українка Богдана Тарасик увійшла до ТОП-15 красунь на Miss International 2018.

Що таке Miss International?

Один з найпрестижніших і відомих конкурсів краси, який проводиться щорічно в Японії. Вперше шоу Miss International провели у 1960 році. Переможницю обирабють не тільки за зовнішністю. Красуня із отриманням титулу стає "Послом миру і краси".