Чи закриють міст Метро у Києві: відповідь метрополітену
Джерело:"РБК-Україна"
Міст Метро у Києві, який сполучає два береги Дніпра, потребує ремонту. У метрополітені пояснили, чи є підстави для його закриття.
Саме мостом Метро пролягає "червона" гілка метрополітену. Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів, чи можуть закрити міст та у якому він стані.
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Що відбувається на мості Метро
Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться в задовільному технічному та працездатному стані, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків,
– заявив очільник метрополітену.
За його словами, вони забезпечують безпеку перевезення пасажирів та руху поїздів.
Варто зауважити, що перед цим, у грудні 2023 року, Віктор Брагінський розповідав, що міст Метро справді перебуває у дуже важкому стані та потребує капітального ремонту.
"Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Зараз поясню чому. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спецтехніки", – розповів посадовець.
Він запевнив, що на ділянці від станції "Дніпро" до станції "Гідропарк" немає жодних змін або відхилень від норми.
Варто зауважити, що через міст Метро проходить частина "червоної" Святошинсько-Броварської гілки, тож на споруді є декілька станцій метро.
Чутки про закриття мосту Метро
- Міст Метро відкрили 1965 року. Через міст рухаються машини та метро. Це перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках. У світі мало подібних мостів.
- У 2019 році міст уже ремонтували, та в серпні в КМДА заявляли, що міст Метро в аварійному стані, а на його перебудову потрібно 500 мільйонів євро.
- У груднеі 2023 року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. За його словами, міст можуть закрити, якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним.
- Тоді ж слова Вітренка спростував директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. Він запевнив, що заплановане на 2024 рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену.