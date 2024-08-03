Аварійний міст Патона: що загрожує найстарішому мосту через Дніпро та які наслідки для Києва

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Міст імені Євгенія Патона – найстаріший автомобільний міст у Києві. Він перебуває в аварійному стані з 2017 року, однак мостом досі рухаються автівки та громадський транспорт, зв'язуючи Дарницю з Печерськом.

Науковці Інституту електрозварювання закликають негайно перекрити міст та відремонтувати його – він не обслуговувався з 1953 року. КМДА у відповідь на заклик науковців просить уряд терміново відреставрувати міст.

Що відомо про стан мосту Патона – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Коли побудували міст Патона Міст Патона – перший у світі цільнозварений металевий міст. Його збудували у 1953 році. Довжина мосту – понад півтора кілометра, а поєднує він проспект Соборності та Дніпровську набережну на лівому березі із бульваром Міхновського та Набережним шосе на правому березі. З часу відкриття до 2004 року мостом проходила трамвайна лінія, що поєднувала Поділ з лівобережжям. Після її демонтажу мостом курсує тролейбус.



Міст перебуває у власності держави – Київ передав його для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

Якими були попередні плани з ремонту мосту

У 2020 році міст визнали аварійним та запланували його ремонт до 2025 року, писали на сайті КМДА. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження щодо початку реставрації мосту.

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Міст планували реставрувати "з пристосуванням", без повної перебудови, оскільки об'єкт є пам'яткою містобудування та архітектури.



Трамвай на мосту Патона у 1997 році / Архівне фото

Реставрація мала тривати до кінця 2025 року, а гарантія ремонту становила б не менше, ніж 10 років. Ремонт планували провести за бюджетні кошти. Замовником будівництва був Київавтодор.

Щоб почати роботи, корпорація мала отримати дозвіл від Міністерства культури. На час реконструкції міст мали вивести з реєстру пам'яток, а після завершення всіх робіт – повернути назад у реєстр. Однак тоді роботи так і не розпочали.

Що не так з мостом Патона

Міст Патона перебуває в аварійному стані з 2017 року, щоб не допустити його подальшого руйнування, міст треба негайно перекрити й відремонтувати. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів директор Інституту електрозварювання ім. Патона Ігор Крівцун.

За останні два роки я підписав, мабуть, три або чотири звернення до Кличка, до Шмигаля. Ми пояснюємо, шановні, міст скоро впаде. Він не обслуговувався фактично з 1953 року. Там страшна корозія, потрібно прибрати багато сміття, бо воно стає вологим і пришвидшує корозію,

– зазначив Крівцун.

За словами голови інституту, через корозію сильно скоротилась товщина металу нижнього пояса мосту — у деяких місцях вона становить 5 міліметрів, а має бути втричі більшою.

"Ще жодного разу не відбулось повне обстеження мосту. Його досліджували тільки там, де був доступ. Тому загальна картинка може бути зовсім іншою. Там можуть бути суттєві проблеми, яких ми поки що не бачимо", – каже Крівцун.

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Міст Патона / Фото Wikimedia

30 квітня 2024 року Кабмін вирішив спрямувати 3,7 мільярда гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Зокрема 1 мільйон гривень з них направили на "роботи та послуги з реставрації столичного мосту Патона та підходів до нього з можливістю будівництва нового мосту".

В інституті кажуть про готовність допомогти з відновленням мосту – треба лише почати процес. За словами науковців з Інституту Патона, руйнування мосту почалося після 2013 року, коли під тротуарами змінювали комунікації і під час робіт сміття потрапило на металеві конструкції. Коли воно намокає, це пришвидшує корозію.

КМДА закликала уряд відремонтувати міст

Мер Києва Віталій Кличко 1 серпня звернувся до уряду з вимогою реставрувати міст Патона, щоб уникнути аварійних ситуацій. У КМДА нагадали, що за наполяганням уряду та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

Постановою Кабміну № 1271 замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. У січні 2023 року розпорядженням КМВА комунальна корпорація "Київавтодор" передала функції замовника з виконання робіт з реставрації Службі.

Столична адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено,

– мовиться у заяві КМДА.

Фахівці міського КП "Київавтошляхміст" проводять цілодобовий моніторинг технічного стану мосту та постійно виконують комплекс робіт з його експлуатаційного утримання, стверджують у мерії.

Як Київ справлятиметься без двох мостів

Нині у Києві в аварійному стані – два великих мости через Дніпро. Це міст Патона 1953 року побудови та міст Метро, збудований 1965 року. Ним же курсують потяги червоної лінії метро. У травні комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на його реставрацію очікуваною вартістю 2 мільярди гривень. Роботи мають бути завершені до кінця 2026 року.

Протиаварійні роботи є одним з етапів робіт, які входять до складу робіт з реставрації мосту Метро. Після виконання протиаварійних робіт розпочнеться виконання робіт з реставрації, а саме розробка проєктно-кошторисної документації на реставрацію з подальшим виконанням будівельних робіт на об’єкті. У рамках протиаварійних робіт виконають встановлення тимчасових металевих підтримувальних конструкцій в аварійних прогонах,

– коментував 24 Каналу заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.

Північним мостом, що сполучає Оболонь з лівобережжям і є частиною Малої окружної дороги, цьогоріч встановили обмеження руху для транспорту вагою понад 20 тонн. Цей вантовий міст споруджено 1976 року, ним курсують тролейбусні та автобусні маршрути, що сполучають Оболонь та Почайну із Троєщиною та Воскресенкою.

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Якщо у разі обмеження руху мостом Метро трафік має взяти на себе новий Подільський міст, то у разі перекриття мосту Патона та відсутності руху Південним мостом весь трафік має перейти на Дарницький міст. Цей міст, відкритий у 2011 році, не має контактної мережі тролейбуса, що не дозволить перевести на нього рух маршрутами громадського транспорту. У випадку, якщо закриють рух мостами Метро, Патона та Південним, Київ залишиться лише з двома автомостами, що повноцінно функціонують, – Північним та Дарницьким. А це ще більше погіршить транспортну ситуацію у столиці.