"Міст Кличка" закриють для відвідувачів: на скільки і чому

Скандальну пішохідно-велосипедну переправу, яку у народі називають "мостом Кличка" закриють для відвідувачів. Рух на ділянці обмежили на день, до 14 червня.

Новозбудований міст закрили для того, щоб "прибрати з нього все зайве". Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Закриття необхідне, бо вже "влігся" гусасфальт – покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку,

– написав він.

Також у своєму повідомленні Кличко згадав горезвісні скляні вставки мосту. Він наголосив, що захисне покриття на них, яке постраждало від рук вандалів, найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.

"Скляні елементи на мосту залишаться. Вони – абсолютно безпечні", – додав мер.

Що відомо про "міст Кличка"?

Це – переправа, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів.



На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Які проблеми виникали із переправою?

На другий день після відкриття скляні вставки мосту вкрилися тріщинами. Окрім того, під скло дивним чином затекла вода. У мережі говорили, що у скло могли стріляти, проте цю версію поліція відкинула.

Проблеми із "мостом Кличка": дивіться відео