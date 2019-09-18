Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: відео з місця події

У Києві 42-річний Олексій Белько погрожував підірвати міст "Метро" та зробив кілька вистрілів у повітря з мисливської зброї. Найімовірніше, чоловік готував теракт. На місці інциденту були присутні усі підрозділи спецслужб, снайпери та броньована техніка.

Місце інциденту поблизу мосту повністю оточили нацгвардійці, пожежники, поліцейські, додаткові сили спецназу КОРД, група снайперів тощо.

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Відомо, що Белько їхав по мосту на авто Opel білого кольору, а потім зупинився та вийшов на дорогу. Він пригрозив підірвати усе навколо, тому поліція розглядає версію теракту.

Правоохоронці навіть запустили дрон, але Белько почав стріляти з автомата у повітря та збив один квадрокоптер.

Згодом по мосту до авто з Бельком проїхала броньована військова техніка. Під час спецоперації поліції вдалося затримати зловмисника.

Олексій Белько погрожує підірвати міст "Метро "у Києві: відео

Що відомо про Олексія Белька?42-річний Олексій Белько є вихідцем з анексованого Росією Криму. У червні 2019 року отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. Проте, 3 місяці тому його звільнили з військової служби.