Міста й регіони ЄС допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні, – фон дер Ляєн

У відновленні України після війни будуть брати участь міста й регіони ЄС. Для цього вже зараз починається налагодження та розширення партнерства.

Мовиться про міста та регіони-побратими в Україні та Європі. Відповідну заяву 27 квітня зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Для покращення повсякдення та майбутнього

Політикиня таким чином відповіла на такий запит Президента України Володимира Зеленського. Вона подякувала за те, що він почав дискусію на цю важливу тему.

Міста й регіони ЄС допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні. Ми допоможемо вам відбудуватися і разом підемо її європейським шляхом,

– підкреслила голова Єврокомісії.

Невдовзі почнеться розширення кількості міст-побратимів і регіонів-побратимів між народами ЄС та України. За словами фон дер Ляєн, співпраця "рівний-рівному" на всіх місцевих та регіональних рівнях дозволить пришвидшити відбудову України. Адже сила Європи базується на тому, що громадяни невтомно працюють над покращенням повсякдення та майбутнього наших дітей.

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Інші країни допомагатимуть Україні

9 квітня Велика Британія заявила, що стане патроном відновлення Київської області. Держава надаватиме не тільки фінансову допомогу. Адже відбуватиметься й залучення провідних фахівців.

Також невдовзі після цього підтвердила підтримку програми відновлення й влада Швеції. Наразі ведуться перемовини щодо того, коли саме почнеться залучення цієї допомоги партнерів.

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