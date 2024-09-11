Гори, динозаври й синій птах: як маленькі пацієнти розмалювали підвал дитячої лікарні

Через обстріли Харкова, дитячі лікарні часто працюють в укриттях. У деяких медзакладах запрацювала мистецька ініціатива, де художниця Зоя Север разом із пацієнтами розмальовувала стіни бомбосховища яскравими малюнками.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ситуація у місті незмінно тривожна. Вона додала, що, через щоденні атаки Росії, дорослі та діти у постійному стресі.

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Комфорт в укриттях

Анна Черненко зауважила, що пацієнти дитячих лікарень іноді ночують в укриттях або кілька разів за день спускаються туди через багатогодинні тривоги.

Головна лікарка медзакладу, де зараз понад 100 пацієнтів, згадувала як важко було у 2022 році, коли діткам доводилось спускатись у ще не облаштовані укриття. Тепер там є палати та місця для комфортної ночівлі,

– сказала вона.

Кореспондентка зазначила, що ініціатива Зої Север прекрасна. Це вже друге бомбосховище, де діти разом з нею створювали графіті. Цей проєкт триватиме і в інших містах України.

Чого дітям бракує в укритті

Художниця Зоя Север розповіла, що ідея ініціативи полягала в тому, щоб діти, які перебувають в укритті не дивились на сумні сірі стіни.

Я розпочала розмову з дітьми з того, що у бомбосховищах, на жаль, не можна відкрити справжні вікна. Але можна намалювати фантазію, що ми б хотіли там побачити. Вони почали розказувати все, про що мріють: гори, поля, динозаври та синій птах у небі,

– зауважила вона.

Малюнки в укритті харківської дитячої лікарні/фото

Дуже важливо вчити дітей відволікатися та долати тривожність через постійні ракетні загрози в Україні.