У Німеччині чоловік кинув вибухівку у поліцейських: є постраждалі та загиблий
Джерело:Spiegel
Вранці 11 травня асоціація домовласників міста Ратінген звернулась до поліції, тому що поштова скринька одного з мешканців будинку була переповнена. Власне, через це поліцейські припустили, що в квартирі перебуває людина в безпорадному стані.
Група поліцейських та рятувальників прибула на місце події. Коли вони намагались відкрити двері, стався потужний вибух.
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У квартирі знайшли тіло
Глава МВС землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль повідомив, що 10 пожежників, поліцейський та 4 медики отримали серйозні поранення.
За попередніми даними, у квартирі проживали мати та син. Останній підпалив квартиру з матір'ю на останньому поверсі багатоповерхівки. Поліція та пожежна команда спробували відкрити двері, після чого чоловік відкрив їх і простягнув щось проти екстрених служб. Відтак, він підпалив предмет, який згодом вибухнув.
Чоловік кинув вибухівку у поліцію / Фото Spiegel
Після інциденту спецпризначенці увірвалися в квартиру та затримали чоловіка, віком близько 60 років. Повідомляють, що у помешканні було знайдено тіло. Сам чоловік отримав поранення, однак невідомо коли це сталось: під час вибуху чи під час затримання.
Поруч із цим місцем знаходиться школа. Дітей звідти поки що не випускають. Район оточений.
За словами глави МВС, є інформація, що чоловік "психічно перебував у близькості до противників корони". Ймовірно, це пов'язано з його заявами в соціальних мережах.
Подібні випадки: останні новини
- Цього ж дня на південному заході Німеччини на заводі Mercedes-Benz сталася стрілянина. Правоохоронці розповіли, що через стрілянину було вбито двох чоловіків.
- Поліція у рамках масштабної спецоперації затримала злочинця. Як виявилося, стрілець та його жертви не були співробітниками заводу, а працювали в логістичній компанії Rhenus.
- Крім того, потужний вибух цього дня стався і у Мілані. Пожежа трапилась на вулиці Віа П'єр Ломбардо, в районі Порту Романа в центрі італійського Мілану. Спершу жителі центру почули гучний вибух, а потім на цьому місті почалась пожежа – загорілося декілька автівок й кілька будинків, проте вогонь зачепив лиш фасад.
- Причини вибуху наразі невідомі. За попередньою інформацією, спалахнув припаркований на вулиці фургон з кисневими балонами для аптеки. Також повідомляється, що евакуйовано школу та сусідні будинки.
- Наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок пожежі, їхньому життю вже нічого не загрожує. Водій фургона з кисневими балонами зазнав опіків. На вулиці також знайшли 89-річну монахиню, вона впала від вибухової хвилі та злегка травмувала голову.