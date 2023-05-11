У Німеччині чоловік кинув вибухівку у поліцейських: є постраждалі та загиблий

Вранці 11 травня асоціація домовласників міста Ратінген звернулась до поліції, тому що поштова скринька одного з мешканців будинку була переповнена. Власне, через це поліцейські припустили, що в квартирі перебуває людина в безпорадному стані.

Група поліцейських та рятувальників прибула на місце події. Коли вони намагались відкрити двері, стався потужний вибух.

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У квартирі знайшли тіло

Глава МВС землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль повідомив, що 10 пожежників, поліцейський та 4 медики отримали серйозні поранення.

За попередніми даними, у квартирі проживали мати та син. Останній підпалив квартиру з матір'ю на останньому поверсі багатоповерхівки. Поліція та пожежна команда спробували відкрити двері, після чого чоловік відкрив їх і простягнув щось проти екстрених служб. Відтак, він підпалив предмет, який згодом вибухнув.

Чоловік кинув вибухівку у поліцію / Фото Spiegel

Після інциденту спецпризначенці увірвалися в квартиру та затримали чоловіка, віком близько 60 років. Повідомляють, що у помешканні було знайдено тіло. Сам чоловік отримав поранення, однак невідомо коли це сталось: під час вибуху чи під час затримання.

Поруч із цим місцем знаходиться школа. Дітей звідти поки що не випускають. Район оточений.

За словами глави МВС, є інформація, що чоловік "психічно перебував у близькості до противників корони". Ймовірно, це пов'язано з його заявами в соціальних мережах.

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