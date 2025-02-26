Містить 6 позицій: Кабмін схвалив підписання угоди про копалини зі США
- Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде спільно управлятися обома країнами.
- Угода містить шість ключових положень, зокрема, збереження українських надр у власності України та їх використання для майбутніх інвестицій у відбудову країни.
Уряд схвалив угоду між Україною і США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Денис Шмигаль розповів, що це означатиме для нашої країни.
Президент Зеленський підтвердив, що Києву і Вашингтону вдалося погодити "рамкову" угоду про використання українських мінеральних ресурсів. 28 лютого, у п'ятницю, глава держави зустрінеться у США з Дональдом Трампом і підпише цей договір, передає 24 Канал із посиланням на засідання уряду.
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Що передбачає угода для України
Під час засідання Кабінету Міністрів прем'єр наголосив, що угода про копалини матиме шість ключових позицій.
Перше – Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
Друге – українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
Третє – Україна буде вносити до Фонду 50 відсотків майбутніх надходжень від своїх природноресурсних активів.
Четверте – США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
П'яте – зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. Шмигаль підкреслив, що фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
Шосте – в угоді враховані українські зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. "Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов'язаннями не виникатиме", – пояснив прем'єр.
Нагадаємо, що фінальний текст угоди суттєво відрізняється від попередніх пропозицій американців. У них США вимагали "повернення" 500 мільярдів доларів боргу.