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Місткий рюкзак від Xiaomi, що коштує всього 4 долари

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Рюкзак від Xiaomi ідеально підійде для носіння ноутбука
Рюкзак від Xiaomi ідеально підійде для носіння ноутбука / gizmochina.com

Китайська корпорація Xiaomi випустила дуже бюджетний рюкзак. Новинку створила компанія Shanghai Runmi Technology, але на ринку новинка з’явилась під брендом Mi.

Про це інформує Gizmochina.

Рюкзак доволі місткий – обсяг 8 літрів. При цьому він має компактний розмір (34 x 22,5 x 13 см) та вагу 165 грамів. Він ідеально підійде для носіння ноутбука чи планшета.

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Новий рюкзак доступний у восьми кольорах – чорний, рожевий, жовтий, синій, помаранчевий, зелений, червоний і яскраво-синій. Тканина виготовлена ​​з 100% поліефірного матеріалу. Окрім того, вона має водовідштовхувальне покриття.

Mi рюкзак

Рюкзак доступний у 8 кольорах 

Найприємніше у всіх продуктах Xiaomi – це, звісно, ціна. Mi рюкзак коштує 29 юанів – це 4 долари або 120 гривень. Рюкзак вже доступний сайті Youpin.

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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