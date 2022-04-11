Місто, де кожен дім – "нацист": окупанти нещадно знищують будинки в Маріуполі

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати український Маріуполь. Вони без розбору гатять по житлових будинках.

Відповідне відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти самі показують, що буквально руйнують місто. Це ролик з одного із пропагандистських російських каналів.

Важливо Маріуполь має триматися якнайдовше – так буде більше шансів його врятувати, – Арестович

"Зачистка" від загарбників

За його словами, так російські військові "зачищають" Маріуполь: вони просто обстрілюють житлові будівлі із танків. Здається, ніби для них кожен дім – це "нацист".

Так виглядає "зачистка" від окупантів. Без коментарів. Маріуполь. Місто, де кожен дім – "нацист", – написав Петро Андрющенко.

Як окупанти обстрілюють будинки в Маріуполі: дивіться відео

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що військові активно контактують з оборонцями Маріуполя і роблять все можливе й неможливе для перемоги.

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