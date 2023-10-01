Місто під ракетним ударом, – Терехов повідомив про атаку Харкова, лунали вибухи

Росіяни в ніч проти 1 жовтня завдали ракетного удару по Харкову. Це підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Цієї ночі росіяни атакували низку регіонів дронами-камікадзе "Шахед". Ближче до 1 ночі стало відомо, що ворог атакував ще й Харків. Імовірно, по ньому били ракетами типу С-300.

Читайте також Росія запустила кілька груп "Шахедів": в Одесі чули вибухи, дрони знову летять на Вінниччину

Що відомо про атаку Харкова

У Харківській області оголосили повітряну тривогу. У мешканців були лічені секунди, щоб перебратися до укриттів. Адже дуже скоро стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи.Повітряні сили зазначали, що у Харківській області – ракетна небезпека. Власне, тоді ж стало відомо, що у Харкові пролунав перший вибух.Міський голова Ігор Терехов написав: "Місто під ракетним ударом – у Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи"."Суспільне" повідомило, що у Харкові пролунав третій вибух.Моніторингові канали зазначили, що Харкову наразі нічого не загрожує. Зазначають, що невдовзі мають подати відбій повітряної тривоги.

Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, по Харкову росіяни могли бити ракетами типу С-300. Наразі відповідної інформації від представників місцевої влади немає. Очікуємо від них на уточнення та дані про те, чи є постраждалі та руйнування внаслідок атаки.

Тим часом Повітряні сили попередили мешканців інших областей про ймовірну атаку балістикою. Мовиться про Чернігівську, Полтавську, а також Сумську. Відповідне повідомлення з'явилося о 01:11.

Додамо, що ввечері з мису Чауда російські військові запустили дрони-камікадзе "Шахед". Відомо, що вони залітали на підконтрольну Україні територію з Чорного моря. Вибухи лунали на Одещині, а також в інших регіонах. Відомо, що по баражуючих боєприпасах працювала ППО. Будьте обережними та не покидайте укриттів у тих областях, де все ще оголошена повітряна тривога.