Місце агресора – в ізоляторі: Рада планує закликати Конгрес визнати Росію спонсором тероризму

2 травня 2022 , 17:46
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Джерело:

Руслан Стефанчук у фейсбуці

Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада має намір звернутися до Палати представників і Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Спікер зазначив, що відповідний проєкт постанови вже зареєстрували в українському парламенті. Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах у понеділок, 2 травня.

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Руслан Стефанчук наголосив, що доказів відповідності Росії цьому статусу більш ніж достатньо:

  • звірства в Ірпені, Бучі, Маріуполі й інших містах України;
  • використання забороненої зброї, зокрема хімічної;
  • захоплення в заручники мирного населення;
  • постійний ядерний терор;
  • підтримка терористів на окупованому Донбасі;
  • отруєння сім'ї Скрипалів;
  • збиття малайзійського авіалайнера;
  • це далеко не весь список.

З роками зло тільки набирає обертів. Історія цьому доказ. Тож не можна зволікати – треба діяти. Місце Росії – в ізоляторі: ми маємо відділити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами,
– підкреслив глава ВРУ.

За словами народного депутата, визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні обмежувальні заходи проти неї та консолідувати світ навколо України.

"Верховна Рада закликає США ввести санкції проти урядових і ділових кіл, політсил Росії, що підтримують війну. Парламент і весь український народ розраховує на підтримку", – додав він.

Зверніть увагу! Список держав-спонсорів тероризму складає Державний департамент. У переліку 4 країни: Сирія, Іран, КНДР та Куба. Він дає змогу накласти додаткові санкції.

Визнання Росії спонсором тероризму

  • Володимир Зеленський неодноразово від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України закликав міжнародну спільноту визнати агресора державою-терористом.
  • Верховна Рада 14 квітня ухвалила закон про визнання Росії державою-терористом. Через два тижні, а саме 29 квітня, документ відправили на підпис українському президенту.
  • Нед Прайс говорив у квітні, що Держдеп має намір розглянути "всі потенційні варіанти" для притягнення Росії до відповідальності, зокрема визнання її державою-спонсором тероризму.

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Детальніше – які наслідки це матиме для агресора: дивіться відео

 

Автор: Олег Васьків