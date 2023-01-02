На місце примчав Пригожин: ЗСУ вдарили по розташуванню ПВК "Вагнера" в Первомайську

Сили оборони атакували розташування російської ПВК "Вагнера" в тимчасово окупованому Первомайську на Луганщині.

Загарбники зайняли будівлю місцевої лікарні. Відтак, кремлівські пропагандисти уже кричать про удар по нібито "цивільному об'єкту". Однак, там розташовувались саме окупанти.

Увага Сотні ліквідованих у Макіївці у новорічну ніч: у Росії вже знайшли причину

На це також вказує й те, що на місце примчав власник найманців-вагнерівців Євген Пригожин, відео з ним уже оприлюднили в соцмережах. Тож, ймовірно, серед окупантів є втрати.

Результати удару по будівлі з окупантами, який було завдано, ймовірно, РСЗО HIMARS, наразі не відомі. Окупаційна влада наразі нічого не коментувала, окрім бідкання та звинувачень.

У Генштабі ЗСУ теж не розголошують деталей.

Де розташований Первомайськ

Первомайськ знаходиться за кілька десятків кілометрів від Бахмута Донецької області, який вже понад пів року безуспішно штурмують російські загарбники, основні сили яких складаються із завербованих ПВК Вагнера в'язнів.

Пригожин не встигає ховати найманців

Поповнювати лави найманців Пригожину стає усе складніше. Чоловіки неохоче погоджуються на смерть. Бо втрати приховувати в Росії уже не виходить.

Так, десятки свіжих могил з'явилися на Кубані. Поховання датуються кінцем жовтня – початком грудня. А найважливіше те, що вони відрізняються від інших могил на тому ж цвинтарі – вінки на могилах мають жовті п'ятикутні зірки по центру.

Вони б цього не робили, але найманці починають обурюватися, багато просто втікають з позицій. У Ростові-на-Дону уже розшукують озброєних "вагнерівців". Вони втекли з поля бою, щоб не загинути на фронті. Тепер мають усі шанси бути ліквідованими своїми ж за дезертирство.

На окупованих територіях почастішала "бавовна"

Так, 1 січня, за кілька хвилин до Нового року, у тимчасово окупованій Макіївці потужна "бавовна" завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів, в основному мобілізовані. Місцеві повідомляли про значні втрати серед загарбників. Втім, у ЗСУ наразі не коментували ситуації.

Сьогодні вночі, окупанти могли втратити до 100 одиниць особового складу на Донеччині. За попередніми даними, прилетіло у два місця базування окупантів під Шахтарськом.

Варто відзначити, що тих, хто не хоче воювати в Україні, росіяни можуть вбивати самі. Так, п'ять російських офіцерів зникли після того, як відмовились брати участь у війні.