Зеленський порушив питання членства в НАТО і його обговорять у Вільнюсі, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо євроатлантичної перспективи України. Столтенберг вважає, що Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині.

Відповідну заяву Столтенберг зробив під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише 24 Канал. За його словами, країни НАТО продовжать посилювати Збройні Сили України.

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Столтенберг обіцяє підтримку України на шляху в НАТО

Столтенберг запевнив, що НАТО допоможе Україні стати частиною Альянсу.

"Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині й місце України по праву в НАТО. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг повідомив, що обговорив із Зеленським багаторічну підтримку, що допоможе Україні перейти з радянського озброєння на сучасне західне.

"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти стільки, скільки потрібно", – додав він.

Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 – 12 липня. Генсек очікує, що на саміті у Вільнюсі члени НАТО підтвердять довгострокову підтримку України.

Крім того, він повідомив, що Зеленський порушив питання членства України в НАТО та гарантій безпеки.

Це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього на саміті у Вільнюсі. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині. Майбутнє України в НАТО і всі члени Альянсу з цим згодні,

– сказав Столтенберг.

Водночас він підкреслив, що наразі головна увага прикута до військової підтримки України, щоб наша країна змогла вистояти у боротьбі з російським агресором.

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