Які зміни можуть відбутися з місцевим бюджетом: нардепка розповіла про новий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про передачу повноважень з адміністрування місцевих майнових податків саме громадам. Зараз це робить податкова.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня фінансового комітету Верховної Ради Галина Васильченко, зауваживши, що тут йдеться саме про місцеві майнові податки. Це – податок на нерухомість та земельний податок.

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Як наголосила Васильченко, зараз майнові податки адмініструються саме податковою, яка виступає тут певним посередником. Адже всі надходження від податків потім повертаються до громад і залишаються там.

В загальній структурі тих податків, якими займається податкова, ці місцеві майнові податки становлять близько 6%. Відповідно там не завжди є на час на якісне та ефективне адміністрування.

Громади ж не мають доступу до відповідних реєстрів нерухомості, земельних ділянок щодо адміністрування податків. Доступ до цього має податкова. Все можна зробити значно ефективніше. Так громади зможуть краще наповнювати свої бюджети,

– сказала Васильченко.

Така система працює у Польщі, країнах Балтії та інших державах Європейського Союзу. Саме звідти Україна брала за основу реформу децентралізації. Крім того, таке рішення дозволить хоч якось компенсувати військове ПДФО, яке раніше забрали на рівень держави.

Все має вкластись у два етапи. Перший, по суті, вже є. Бо громади і так роздають повідомлення про нарахування і сплату земельного податку та податку на нерухомість. Вони привозять в податкову уточнення щодо нових об'єктів нерухомості або щодо нових земельних ділянок. Тобто тут треба закріпити законодавчо все, що і так роблять. А також дати більший доступ до баз даних та більше повноважень,

– сказала нардепка.

Це пропонують запровадити упродовж 2 років. А вже в наступному етапі мають на меті ввести повну передачу адміністрування цих податків. Але вона буде добровільною. Громада, якщо захоче, то зможе це робити.

Наразі йдуть консультації із Кабміном. Там мають свою концепцію законопроєкту. Наразі є консенсус щодо першого етапу.

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