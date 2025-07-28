Місцеві вибори в Україні у жовтні 2025 року проводити не будуть, – ЦВК

Чергові місцеві вибори в Україні, які мають відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, проводити не будуть. Причиною цього є дія воєнного стану на території нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Центральної виборчої комісії.

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Чому місцеві вибори в Україні не проводитимуть у жовтні 2025 року?

У ЦВК зазначили, що, згідно з виборчим законодавством, чергові місцеві вибори проводять одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень місцевих рад і голів. Відповідно місцеві вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року.

Дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось,

– йдеться у повідомленні ЦВК.

З огляду на це комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій.

Також ЦВК не формуватиме новий склад районних, міських територіальних виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.

До слова, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що в Україні наразі триває підготовка законопроєкту щодо організації проведення виборів у нашій державі. Самі ж вибори відбудуться після закінчення війни.