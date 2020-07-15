До виборів готові: що змінює прийнята Радою постанова
15 липня Верховна Рада ухвалила постанову №3809 щодо проведення місцевих виборів у 2020 році. Документ отримав підтримку усіх фракцій, окрім проросійської ОПЗЖ.
Що це означає і як будуть відбуватися місцеві вибори – пояснює сайт 24 каналу.
Про що йдеться у постанові?
Основними пунктами постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" є:
- визначення точної дати проведення місцевих виборів: 25 жовтня (раніше були розмови про можливе перенесення через пандемію);
- вибори не призначаються і не проводяться у населених пунктах, які розташовані на непідконтрольних Києву територіях Криму та Донбасу – "у зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів".
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Що змінює постанова №3809?
13 липня стало відомо, що парламентський комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має намір внести уточнення в проєкт постанови про проведення місцевих виборів. Зокрема, додавши туди вибори до районних рад. Однак це розкритикували експерти та інші фракції, зокрема "Голос", і їхні зауваження було враховано.
Нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський у коментарі сайту 24 каналу пояснив: різниця між версією постанови, яка була винесена на голосування у понеділок, і яку проголосували сьогодні – досить значна:
Передусім, вона конституційна – немає загрози зриву виборів. Ми призначаємо вибори до всіх сільських, селищних, міських, районних та обласних рад. А також – вибори міських, селищних і сільських голів. У попередній постанові призначали лише до обласних рад і міста Києва чергові [вибори], а перші сказали призначати ЦВК. Це – неконституційно. Мав би бути тоді логічний зрив виборів і 25 жовтня вони б не відбулися,
– зазначив Лозинський.
Тобто наразі виборчий процес розпочався.
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Щодо виборів на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, нардеп уточнив: як тільки ми відвоюємо ці регіони, важливо буде не лише роззброїти і вивезти звідти збройні формування Росії-агресора та повернути контроль над кордоном, але і реінтегрувати території за стандартами ООН.
Тобто про проведення виборів на деокупованій території Донецької та Луганської областей і Криму можна буде говорити лише після повернення туди інформаційного, культурного та інших українських просторів.
Що буде з виборами до районних рад, якщо райони "укрупнять"?
В Україні, у рамках децентралізації, планують учетверо скоротити кількість районів (наразі – 490, буде – 129). Така реформа потрібна для того, аби збалансувати державне управління територіями. Відповідний законопроєкт повинні були голосувати 15 липня, проте, за ініціативи "Слуг народу" його зняли з розгляду. Що стало причиною, наразі невідомо.
Однак варіантів розвитку подій, в будь-якому разі, є два:
- Якщо до виборів буде проголосовано новий поділ районів, тоді, згідно з сьогоднішнім голосуванням, до нових районних рад ЦВК спочатку призначить перші вибори.
- Якщо ж постанови не буде і в Україні залишиться 490 районів, тоді там 25 жовтня відбудуться чергові вибори.
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