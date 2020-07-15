15 липня Верховна Рада ухвалила постанову №3809 щодо проведення місцевих виборів у 2020 році. Документ отримав підтримку усіх фракцій, окрім проросійської ОПЗЖ.

Що це означає і як будуть відбуватися місцеві вибори – пояснює сайт 24 каналу.

Про що йдеться у постанові?

Основними пунктами постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" є:

визначення точної дати проведення місцевих виборів: 25 жовтня (раніше були розмови про можливе перенесення через пандемію);

(раніше були розмови про можливе перенесення через пандемію); вибори не призначаються і не проводяться у населених пунктах, які розташовані на непідконтрольних Києву територіях Криму та Донбасу – "у зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів".

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Що змінює постанова №3809?

13 липня стало відомо, що парламентський комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має намір внести уточнення в проєкт постанови про проведення місцевих виборів. Зокрема, додавши туди вибори до районних рад. Однак це розкритикували експерти та інші фракції, зокрема "Голос", і їхні зауваження було враховано.

Нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський у коментарі сайту 24 каналу пояснив: різниця між версією постанови, яка була винесена на голосування у понеділок, і яку проголосували сьогодні – досить значна:

Передусім, вона конституційна – немає загрози зриву виборів. Ми призначаємо вибори до всіх сільських, селищних, міських, районних та обласних рад. А також – вибори міських, селищних і сільських голів. У попередній постанові призначали лише до обласних рад і міста Києва чергові [вибори], а перші сказали призначати ЦВК. Це – неконституційно. Мав би бути тоді логічний зрив виборів і 25 жовтня вони б не відбулися,

– зазначив Лозинський.

Тобто наразі виборчий процес розпочався.

До теми ​У Раду проходять 4 партії: кого українці найбільше підтримують зараз

Щодо виборів на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, нардеп уточнив: як тільки ми відвоюємо ці регіони, важливо буде не лише роззброїти і вивезти звідти збройні формування Росії-агресора та повернути контроль над кордоном, але і реінтегрувати території за стандартами ООН.

Тобто про проведення виборів на деокупованій території Донецької та Луганської областей і Криму можна буде говорити лише після повернення туди інформаційного, культурного та інших українських просторів.

Межі та перелік територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях (де вибори проводитися не будуть) наразі такий.

Що буде з виборами до районних рад, якщо райони "укрупнять"?

В Україні, у рамках децентралізації, планують учетверо скоротити кількість районів (наразі – 490, буде – 129). Така реформа потрібна для того, аби збалансувати державне управління територіями. Відповідний законопроєкт повинні були голосувати 15 липня, проте, за ініціативи "Слуг народу" його зняли з розгляду. Що стало причиною, наразі невідомо.

Однак варіантів розвитку подій, в будь-якому разі, є два:

Якщо до виборів буде проголосовано новий поділ районів, тоді, згідно з сьогоднішнім голосуванням, до нових районних рад ЦВК спочатку призначить перші вибори.

Якщо ж постанови не буде і в Україні залишиться 490 районів, тоді там 25 жовтня відбудуться чергові вибори.

Детальний план створення та список районів – тут.

Як виглядатимуть майбутні райони України: проєкти