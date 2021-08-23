На місці пам'ятника Леніну: у Донецькій області підняли український прапор

Село розташоване у Волноваському районі. Про це повідомив активіст Роман Донік.

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Практично лінія фронту. На цьому місці стояв пам'ятник маніякові душогубцю Ульянову-Леніну,

– зазначив активіст

Він оприлюднив фото Державного прапора, що майорить на флагштоку, встановленому на високому постаменті.

До постаменту ведуть сходи, що прикрашені Гербом України.



Прапор у прифронтовому селі / Фото Романа Доніка

Українські військові нагадали жителям окупованих територій про День Прапора. У Луганській області запустили величезний синьо-жовтий стяг. Він летів над окупованим Донбасом на кульках.

День Прапора в Україні відзначають 23 серпня. Визнання стяга відбулось ще за часів Центральної Ради у 1918. Однак лише у 1991 році президія Верховної Ради юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора держави.