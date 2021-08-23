На місці пам'ятника Леніну: у Донецькій області підняли український прапор
Джерело:фейсбук Романа Доніка
У прифронтовому селі Гранітне у Донецькій області на місці пам'ятника Леніну встановили флагшток та підняли національний стяг України. Це зробили до Дня Прапора.
Село розташоване у Волноваському районі. Про це повідомив активіст Роман Донік.
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Практично лінія фронту. На цьому місці стояв пам'ятник маніякові душогубцю Ульянову-Леніну,
– зазначив активіст
Він оприлюднив фото Державного прапора, що майорить на флагштоку, встановленому на високому постаменті.
До постаменту ведуть сходи, що прикрашені Гербом України.
Прапор у прифронтовому селі / Фото Романа Доніка
На Луганщині запустили величезний прапор
Українські військові нагадали жителям окупованих територій про День Прапора. У Луганській області запустили величезний синьо-жовтий стяг. Він летів над окупованим Донбасом на кульках.Зверніть увагу! День Прапора в Україні відзначають 23 серпня. Визнання стяга відбулось ще за часів Центральної Ради у 1918. Однак лише у 1991 році президія Верховної Ради юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора держави.