На місці підриву ЛЕП в Росії далі знаходять вибухівки, – ЗМІ

У Гатчинському районі Ленінградської області вночі проти 1 травня невідомі підірвали опору лінії електропередачі. Після цього там далі продовжують знаходити вибухівку.

Відповідну інформацію розповіли росЗМІ, проте офіційно російська влада це, звісно ж, не підтверджувала. За офіційними даними, інцидент нібито не забрав життя громадян Росії.

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Що відомо про вибухівку в Ленінградській області

На місці підриву лінії електропередач у Гатчинському районі Ленінградської області після перевірки було виявлено ще три вибухові пристрої,

– мовиться в повідомленні.

Також пропагандисти написали, що нібито на місці продовжували працювати служби ФСБ та МВС Росії.



В Росії підірвали ЛЕП / Фото росЗМІ



ЛЕП в Росії "прилягла" після вибухівки / Фото росЗМІ

Що відомо про вибухи в Ленінградській області Росії