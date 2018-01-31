Місячне затемнення 31 січня: з'явились фото та відео "блакитного кривавого супермісяця" в Україні

Українці, яким вдалося поспостерігати за трьома унікальними явищами - місячним затемненням, блакитним місяцем і Супермісяцем поділилися знімками в мережі.

Зазначимо, блакитний кривавий Супермісяць уперше за півтора століття можна побачити у ніч проти 31 січня. Востаннє із західної півкулі Землі його можна було спостерігати у 1866 році.

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Супермісяць – це явище, яке відбувається при збігу повного місяця, або молодика, з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Через такий збіг він видається більшим, аніж зазвичай. Блакитний Місяць або Червоний Місяць – рідкісне оптичне явище, яке стає можливим через запиленість атмосфери чи підвищену вологість.

#супермісяць Допис, поширений Таня Сулима (@sulimatatiana) 31 Січ 2018 р. о 8:47 PST