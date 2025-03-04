Трамп обізвав Трюдо "губернатором" і пригрозив новими митами

Дональд Трамп пригрозив Канаді підвищенням мит у відповідь на можливі мита на американські товари, запропоновані урядом Трюдо. Президент США заявив, що взаємне мито зросте на таку ж суму, якщо Канада введе нові митні обмеження.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа. Президент США пригрозив Канаді запровадженням нових мит у разі введення мит на американські товари з боку Канади.

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Трамп пригрозив Канаді підвищенням мит

На своїй сторінці у Truth Social Трамп обізвав Трюдо "губернатором".

Будь ласка, поясніть губернатору Трюдо з Канади, що коли він запроваджує відповідне мито на США, наше взаємне мито негайно зросте на таку ж суму,

– написав він.

Це заява стала реакцією на можливі нові митні заходи з боку Канади, що можуть вплинути на торгові відносини між двома країнами.

До слова, Трамп ввів нові мита на імпорт з Мексики та Канади у розмірі 25% та подвоїв тарифи на китайські товари до 20%, що викликало торгівельні конфлікти з трьома головними партнерами США.

Економічні експерти попереджають, що нові мита можуть призвести до рецесії, втрати робочих місць та підвищення витрат для споживачів, а також негативно вплинути на фінансові ринки.