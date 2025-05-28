Федеральний суд США заблокував більшість тарифів, які ввів Дональд Трамп

Колегія Суду міжнародної торгівлі США у Нью-Йорку заблокувала більшість тарифів, які ввів Дональд Трамп. Також інстанція визнала, що президент США перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від американських торгівельних партнерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що вирішив суд щодо тарифів Трампа

Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виняткові повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту американської економіки.

Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу. Таке використання є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що федеральний закон цього не дозволяє,

– зазначила колегія суддів.

Судді також зобов'язали адміністрацію Трампа видати нові накази щодо скасування тарифів для торгівельних партнерів США протягом 10 днів. Через кілька хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

Суд негайно визнав недійсними всі розпорядження Трампа щодо тарифів, накладених з січня 2025 року, які ґрунтувалися на Законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Водночас судова інстанція не розглядала деякі галузеві тарифи, які запровадив Трамп. Зокрема, на автомобілі, сталь та алюміній, адже для цього був використаний інший закон.

Цікаво, що позов, який подала некомерційна юридична фірма Liberty Justice Center від імені 5 підприємств американського малого бізнесу, що імпортують товари з країн, на які поширюються мита, став першою великою судовою суперечкою у зв'язку з тарифами Трампа.

Саме рішення суду може мати значний вплив на майбутні торгівельні ініціативи адміністрації Трампа.

До слова, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних "взаємних тарифів" на імпортні товари з низки країн-партнерів, зокрема й України. Американський лідер стверджує, що ці мита спрямовані на "відновлення американського виробництва, зменшення національного боргу та відновлення економічного суверенітету".

