У Грузії знову багатотисячний мітинг: опозиція анонсувала щоденні акції протесту

26 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Опозиціонери, а також президентка країни, відмовилися визнавати результати виборів і закликали суспільство виходити на протест.

Одразу наступного дня після оголошення результатів виборів у Тбілісі пройшла масштабна акція протесту. Тим часом у "Грузинській мрії" заявили, що ці мітинги не принесуть жодного результату і уряд таки затвердять.

Дивіться також Президентку Грузії викликали на допит після заяв про фальсифікацію виборів: вона відмовилася

У Грузії – нова хвиля протестів

Водночас опозиція і громадянське суспільство не мають намірів здаватися. 4 листопада у Тбілісі відбувається новий багатотисячний мітинг проти фальсифікованої перемоги "Грузинської мрії" проросійського олігараха Бідзини Іванішвілі, передає 24 Канал із посиланням на "Эхо Кавказа".

Мітинг у Тбілісі 4 листопада: дивіться відео

У центрі грузинської столиці біля будівлі парламенту розпочався мітинг опозиції. Організаторами акції виступили опозиційні об'єднання "Коаліція за змін", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія". Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

Хода до будівлі парламенту Грузії: дивіться відео

Один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Мелія оголосив, що з сьогоднішнього дня акції носитимуть щоденний характер. За його словами, вони мають намір сформувати "один потужний протестний рух, який скине режим". Завтра акція пройде біля тбіліського Палацу спорту.

Опозиція планує протестувати щодня: дивіться відео

Основні вимоги та принципи грузинської опозиції на мітингу озвучив один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе.

Опозиція вимагає призначення нових виборів;

Опозиціонери не визнають вибори та легітимність парламенту;

Вони розгортають фронт опору спочатку у Тбілісі, а потім по всій Грузії;

Кожен наступний протест буде все більш гострим та орієнтованим на більш конкретні цілі;

Опозиція й надалі продовжує збирати докази і готує документацію для міжнародного розслідування, щоб усі злочинці були покарані.

Опозиціонери планують перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті.

Відомо, що в акції протесту взяла участь екологічна активістка Грета Тунберг.

Грета Тунберг висловила підтримку мітингувальникам / Фото "Эхо Кавказа"

Нагадаємо, що міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення виборчого процесу у Грузії.