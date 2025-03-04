У Варшаві відбулася акція протесту під посольством США на підтримку України

У центрі Варшави, біля посольства США, зібралися українці та поляки на акцію протесту. Мітинг відбувся після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в овальному кабінеті у Вашингтоні.

Організатори повідомили, що на мітинг вийшли понад півтисячі людей. Демонстранти тримали плакати та прапори України. Подробиці передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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Люди вийшли на підтримку Зеленського та України

Вийшовши під посольство США у Варшаві українці та поляки разом нагадали, що справжніми терористами є Росія, а військовий злочинець – Владімір Путін.

Люди вийшли на мітинг підтримки України в Варшаві / Фото 24 Каналу

Під час акції учасники також зачитали лист англійською та польською мовами від лідера польської "Солідарності" Леха Валенси та колишніх політв'язнів до президента США Дональда Трампа. У документі наголосили на важливості Будапештського меморандуму та необхідності безумовної підтримки США у захисті суверенітету України.

Уже 11 років ми приходимо під це посольство, аби подякувати США за підтримку. Сьогодні ж, вперше з початку російської агресії, ми змушені не тільки висловити подяку, але й організувати протест. Відповідальність за війну несе лише Росія та Путін,

– сказала лідерка громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава" Наталія Панченко.

Півтисячі людей об'єдналися задля України / Фото 24 Каналу

Серед учасників мітингу була й українська акторка Римма Зюбіна, яка перебувала у Варшаві лише кілька годин під час пересадки.

Коли президент країни, яка була нашим союзником, заявляє такі ганебні речі, він стає на одну колію з терористом Путіним. Він перекреслює все, що до того зробив американський народ і американські президенти, які допомагали Україні. Для мене це абсолютно ганебно поводити себе так зверхньо так цинічно щодо України,

– зазначила Римма Зюбіна.

У Варшаві під посольством США пройшов мітинг / Фото 24 Каналу

Мітинг у Варшаві щодо підтримки України: відео

Подібні мітинги пройшли і в інших містах Польщі. Люди висловили підтримку Володимиру Зеленському після його гучного візиту в Білий дім у п'ятницю, 28 лютого.