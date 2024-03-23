Про ембарго ніхто не говорить: чому російська продовольча сфера не має санкцій

Єврокомісія пропонує накласти мита на російську і білоруську продукцію, яка все ще безперешкодно надходить до країн ЄС. Йдеться про мито у розмірі 95 євро за тону на зернові й 50% мита на олійні культури та продукти їх перероблення.

Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відповів 24 Каналу, чи вдасться запровадити таке обмеження, зважаючи на те що за понад два роки повномасштабного вторгнення продовольчу російську сферу не торкнулися санкції та обмеження. Крім цього, у Єврокомісії закликали ввести санкції проти російського зерна.

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Чи вдарять обмеження по агресору

На думку економіста, ЄС вдасться підвищити мита на імпорт російського та білоруського зерна, адже для ухвалення цього рішення не треба абсолютно кваліфікована більшість, тобто не всі 100%. До прикладу, під час визначення нового пакету санкцій необхідний 100% консенсус всіх європейських країн.

Зараз цілком вистачить більшості й вона буде. Єврокомісія абсолютно впевнена й досягти це достатньо легко. Однак зауважте, що не повне ембарго, а ведення мит,

– зазначив Пендзин.

За його словами, такі обмеження не вдарять по російській експортній програмі. В Європу росіяни продають приблизно 1,7 мільйона тонн пшениці, а разом з олійними й продуктами її переробки 2,2 мільйона тонн. Загальний обсяг експорту Росії по пшеницях приблизно 30 – 32 мільйони тонн.

Суми не такі великі. Росіяни просто тримаються за європейський ринок, тому що він об'ємний і, втративши на ньому місце вже потім ніколи його не повернеш. Для Кремля європейський бізнес – це не політика. До речі, це ми бачили й по газу, й по інших сировинних товарах, які росіяни завжди продавали в Європу,

– мовив економіст.

Продаючи щось в Європу, росіяни не рахують гроші, вони рахують зони впливу, шукають контакти, дають з величезним дисконтом продукт, аби знайти симпатиків – це головне завдання.

Взагалі те, що сьогодні робить Росія на експортних ринках, то там бізнесу не так багато, там переважно політичні інтереси керівної верхівки. Щодо Європи, то там just business,

– зауважив Пендзин.

Протягом двох років повномасштабного вторгнення всі мовчали про це поки зусиллями частково депортованих українських журналістів все це не вилізло на шпальти європейських газет. Паралельно ще і європейські аграрії достатньо активно доклалися до загострення аграрної ситуації в ЄС.

Експорт російського зерна