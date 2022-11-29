Митрополит Московського патріархату, якому оголосили підозру, зліг в лікарню

Служба безпеки України розпочала масові обшуки у церквах та будівлях, що належать УПЦ МП. Правоохоронці збирають доказову базу, яка свідчитиме про роботу російських агентів.

Митрополит УПЦ МП Тульчинський і Брацлавський Іонафан – в миру Анатолій Єлецьких, – у якого проводили обшуки і якому оголосили кілька підозр, потрапив до лікарні.

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Священнослужитель підтримував політику Кремля

У повідомленні йдеться, що 28 листопада медичне обстеження кардіологів Київської лікарні імені Амосова виявило у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана "обширні зміни коронарних судин серця, небезпечні для здоров'я і життя архіпастиря".

Зазначають, що на 29 листопада в Іонафана запланована операція "на відкритому серці для повної заміни уражених судин".

Що відомо про обшуки СБУ

11 жовтня СБУ провела обшуки в митрополита Іонафана. Наступного дня правоохоронці підтвердили викриття керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, який виправдовував агресію Росії і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

У листопаді стало відомо, що за матеріалами СБУ вінницькому митрополиту УПЦ МП Іонафану оголосили підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Москви.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

У такий спосіб митрополит отримав повідомлення про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

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