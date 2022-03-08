Митрополит УПЦ МП засудив війну і відмовився від російського ордена

Війну Росії проти України засудив митрополит Тернопільський та Кременецький Української православної церкви Московського патріархату Сергій. Він відмовився від російського ордена.

Він написав відповідну заяву, яку оприлюднили на сторінці Тернопільської єпархії УПЦ МП. Митрополит вирішив зректися державного ордена країни-агресорки.

Читайте також Вважали батьком, а виявились гіршим за вітчима, – священники УПЦ МП звернулись до Кирила

Митрополит УПЦ МП відмовився від ордена Росії

У зв'язку з війною Росії проти України, розпочатої президентом Путіним, виконую свій громадський обов'язок – відмовляюся від його нагороди – ордена "Дружби народів",

– написав митрополит.

Представник Московського патріархату додав, що отримав орден, "коли народи жили в мирі", а тепер глава Кремля порушив цей мир почав війну проти України. "Рішуче засуджую агресію проти України. Молюся, щоб Господь послав благословенний мир нашій батьківщині", – додав митрополит.

"Орден Дружби" – російська нагорода "за великий внесок у розвиток дружніх відносин між народами та зміцнення духовних традицій". Вона стала повторенням радянського ордена "Дружби народів".

Нагадаємо, настоятель Московського патріархату в Україні ще у перший день війни звернувся до Путіна та попросив припинити агресію.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!