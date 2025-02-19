У Польщі заявили, що сусідні з Росією країни не повинні вводити миротворців до України

Нещодавно Дональд Трамп видав заяву про те, що США не будуть проти, якщо європейці введуть миротворців в Україну після укладання угоди. у Польщі висловились про це.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що країни, які мають кордон із Росією, не повинні долучатися до можливої миротворчої місії в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Polsat News.

Дивіться також Рівень довіри українців до Зеленського більший на 4-5%, ніж рівень довіри американців до Трампа

Польща не відправить війська

За його словами, це може легко призвести до провокацій.

Він заявив, що станом на зараз "не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну".

Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська в Україну, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання,

– додав він.

Косіняк-Камиш зазначив, що воно полягає у виконанні ролі логістичного хабу для України. Він такиж припустив, що в майбутньому Польща стане інфраструктурним хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена.