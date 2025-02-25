Макрон не отримав від США гарантій підтримки західних військ в Україні, – FT

Нещодавно Дональд Трамп заявляв, що не буде проти, якщо Європа відправить миротворчу місію в Україну після укладання мирного договору із Росією. Західні журналісти розповіли, чи отримав Емануель Макрон гарантії підтримки цього.

Президент США Дональд Трамп не надав конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту, який могли відправити в Україну для контролю за "перемирʼям". Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Немає остаточної домовленості

Раніше Франція та Велика Британія публічно заявили, що готові взяти на себе основний тягар повоєнної безпеки в Україні. Проте вони зазначили, що потребують логістичної та розвідувальної підтримки США.

Один із посадовців Франції на умовах анонімності заявив, що "остаточної домовленості" щодо характеру підтримки США західного контингенту в Україні немає.

Водночас, за його словами, Трамп нібито не проти, щоб його держава надавала гарантії підтримки.

Посадовець також відзначив, що значна частина дискусії між Трампом і Макроном була присвячена тому, як забезпечити дотримання Росією умов припинення вогню і уникнути повторення "Мінська" 2015-2016 років.