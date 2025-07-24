Щоб не було російського втручання, – Зеленський розповів деталі нового законопроєкту

До Ради внесли законопроєкт українського президента Володимира Зеленського про "посилення повноважень" Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас кожен, хто має доступ до державних таємниць, пройде перевірку на поліграфі. Президент України констатував це у своєму вечірньому зверненні наприкінці 1247-го дня війни, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про новий законопроєкт?

Володимир Зеленський наголосив, що виконав обіцяне, і анонсований раніше новий законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. За його словами, це необхідно для справедливості щодо правоохоронних і антикорупційних органів.

Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці – і це не тільки в НАБУ та САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки,

– сказав він.

Також, як каже президент, у документі є норми, які мають на меті уникнути зловживань. За його словами, текст законопроєкту обговорювали з партнерами та правоохоронцями, а також представниками НАБУ та САП.

Зеленський зазначив, що багато пропозицій надійшло від партнерів щодо залучення європейських експертів, зокрема Британії, Німеччини, ЄС. Він доручив представити законопроєкт партнерам і залучити всі експертні можливості.

"І, звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. Дякую вам", – додав український президент.

Президенту доповіли щодо переговорів у Туреччині

Володимир Зеленський заслухав доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. За його словами, у рамках переговорів домовилися про повернення ще 1,2 тисячі військовополонених.

Наші представники, які були в Туреччині, на зустрічі з росіянами, запропонували вже вкотре російській стороні реальне припинення вогню, негайне та повне. Запропонували зустріч лідерів, щоб справді ухвалити рішення для миру,

– сказав він.

Крім того, президент погодив оновлення заступників міністра оборони України. Також поговорив з Олександром Сирським стосовно ситуації на фронті, зокрема активності українських військових і їхніх позиції, найважче – біля Покровська.