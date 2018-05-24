Мій батько не гвалтував доньку: прийомний син Вуді Аллена заступився за режисера

Прийомний син Вуді Аллена Мозес Ферроу заступився за свого батька в справі за звинуваченням у сексуальних домаганнях.

На своєму сайті він опублікував відкритий лист, в якому встав на захист кінорежисера і звинуватив матір Мію Ферроу в жорстокому емоційному і фізичному поводженні з дітьми, йдеться у виданні The Gurdian.

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Вуді Аллен з донькою Ділан Ферроу

Також, він розповів, що його сестра Ділан Ферроу, яка кілька років тому звинуватила Аллена в домаганнях, нахабно брехала за наполяганням своєї матері.

"Ділан стверджує, що батько зґвалтував її 25 років тому, коли їй було всього сім років і сталося це на маленькому горищі в заміському будинку, коли вона грала з моїм іграшковим поїздом. Але є одна проблема: на горищі не було електричного поїзда. А крім того, у нас не було можливості грати там, навіть якщо б ми захотіли. Горище було недобудоване, всюди стирчали цвяхи і були розставлені мишоловки", – пише син режисера.

За його словами, його мати Мія Ферроу наполягла на тому, щоб Ділан звинуватила Аллена в домаганнях. Мозес також звинуватив мати в жорстокому поводженні з дітьми.



Мія Ферроу та Ділан Ферроу

"Вона постійно говорила нам, що Вуді – монстр і диявол. Для моєї матері було дуже важливо представити світу картину щасливого сімейства, але насправді це було далеко не так", – згадує він.

Мозес натякнув на те, що Мія була винною в смерті його сестри і брата, які наклали на себе руки.

"Більшість ЗМІ стверджують, що моя сестра Тем померла від серцевої недостатності у віці 21 року, однак вона багато років боролася з важкою депресією. А моя мати нітрохи не допомагала їй впоратися з цим завданням і тільки говорила, що Тем просто дуже примхлива", – стверджує Мозес.

Також він розповів про важке життя з матір'ю.

"Для всіх нас життя з нашою матір'ю під одним дахом було просто неможливим, коли ми не робили те, що вона говорила, незалежно від того, наскільки розумними були її вимоги. Я радий, що нарешті зміг розповісти всю правду, але засмучений, що для цього мені треба було так багато часу. Мій батько продовжує стикатися з помилковими і несправедливими звинуваченнями. Але я вірю в силу публічних висловлювань. Я бажаю вам добра і сподіваюся, що вам вистачить мудрості, щоб зрозуміти, що, допомагаючи матері руйнувати репутацію батька, ви поступаєте дуже погано", – сказав син режисера.