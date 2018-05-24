14:14
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Мій батько не гвалтував доньку: прийомний син Вуді Аллена заступився за режисера

339 Читать новость на русском
Вуді Аллен та Мозес Ферроу
Вуді Аллен та Мозес Ферроу / Фото з відкритих джерел

Прийомний син Вуді Аллена Мозес Ферроу заступився за свого батька в справі за звинуваченням у сексуальних домаганнях.

На своєму сайті він опублікував відкритий лист, в якому встав на захист кінорежисера і звинуватив матір Мію Ферроу в жорстокому емоційному і фізичному поводженні з дітьми, йдеться у виданні The Gurdian.

Читайте також: Хав'єр Бардем підтримав Вуді Аленна в сексуальному скандалі


Вуді Аллен з донькою Ділан Ферроу

Також, він розповів, що його сестра Ділан Ферроу, яка кілька років тому звинуватила Аллена в домаганнях, нахабно брехала за наполяганням своєї матері.

"Ділан стверджує, що батько зґвалтував її 25 років тому, коли їй було всього сім років і сталося це на маленькому горищі в заміському будинку, коли вона грала з моїм іграшковим поїздом. Але є одна проблема: на горищі не було електричного поїзда. А крім того, у нас не було можливості грати там, навіть якщо б ми захотіли. Горище було недобудоване, всюди стирчали цвяхи і були розставлені мишоловки", – пише син режисера.

За його словами, його мати Мія Ферроу наполягла на тому, щоб Ділан звинуватила Аллена в домаганнях. Мозес також звинуватив мати в жорстокому поводженні з дітьми.


Мія Ферроу та Ділан Ферроу

"Вона постійно говорила нам, що Вуді – монстр і диявол. Для моєї матері було дуже важливо представити світу картину щасливого сімейства, але насправді це було далеко не так", – згадує він.

Мозес натякнув на те, що Мія була винною в смерті його сестри і брата, які наклали на себе руки.

"Більшість ЗМІ стверджують, що моя сестра Тем померла від серцевої недостатності у віці 21 року, однак вона багато років боролася з важкою депресією. А моя мати нітрохи не допомагала їй впоратися з цим завданням і тільки говорила, що Тем просто дуже примхлива", – стверджує Мозес.

Також він розповів про важке життя з матір'ю.

"Для всіх нас життя з нашою матір'ю під одним дахом було просто неможливим, коли ми не робили те, що вона говорила, незалежно від того, наскільки розумними були її вимоги. Я радий, що нарешті зміг розповісти всю правду, але засмучений, що для цього мені треба було так багато часу. Мій батько продовжує стикатися з помилковими і несправедливими звинуваченнями. Але я вірю в силу публічних висловлювань. Я бажаю вам добра і сподіваюся, що вам вистачить мудрості, щоб зрозуміти, що, допомагаючи матері руйнувати репутацію батька, ви поступаєте дуже погано", – сказав син режисера.

Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Вуді Аллен
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 562
Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
сьогодні, 12:26 Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
681
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3891
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 1919
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 7990
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук