Між Аваковим і Єрмаком вкотре пробігла чорна кішка, – Юрчишин

Між Арсеном Аваковим та Андрієм Єрмаком знову нібито виник конфлікт. Це може бути причиною ймовірного звільнення міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив член антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин. За його словами, Аваков може бути незручним для Офісу Президента.

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"Є інформація, що чорна кішка вчергове пробігла між керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та паном Аваковим", – сказав Юрчишин.

Він наголосив, що така інформація з'являється часто. Мовляв, що на місце Авакова ставитимуть слухнянішу для ОП людину, менш самостійну і не таку потужну.

Така інформація з'являється періодично. Насправді останні 2 тижні вона активно підживляється і вкидається,

– заявив член комітету.

Існує 2 причини такого "вкиду", – Юрчишин

Як він зазначив, таку інформацію "вкидають" у суспільство не просто так, може бути 2 причини:

тестують , як на звільнення відреагує суспільство та насамперед депутати;

, як на звільнення відреагує суспільство та насамперед депутати; дають можливість поговорити та відвертають увагу від інших суттєвих тем.

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Чи підтримають звільнення нардепи

Юрчишин зауважив, що у "Слузі народу" є понад 10 людей, які орієнтуються на Авакова. Вони навряд чи проголосують за його звільнення, навіть якщо Офіс Президента попросить це зробити.

Є низка партнерів Авакова і в інших фракціях, адже він довго в політиці,

– додав Юрчишин.

За його словами, важко прогнозувати, однак, якщо ОП настоюватиме, то більшості буде складно не виконати це бажання.

"Це буде серйозне протистояння. Якщо Офіс Президента вирішить це зробити – то і голоси знайдуться", – підсумував Юрчишин.

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