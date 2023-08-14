20 вбитих та 40 поранених: між кадирівцями та дагестанцями з росармії спалахнув конфлікт

У тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, спалахнув конфлікт між кадирівцями та дагестанцями зі збройних сил Росії. Словесна перепалка переросла у стрілянину.

Цікавий інцидент трапився 12 серпня. Підпілля повідомило, що тоді в Михайлівку приїхали пропагандисти знімати сюжет про "великий внесок" кадирівського високопосадовця в розбудову окупованих територій.

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Кадирівці та російська армія вчинили перестрілку між собою

Близько 20:00 того ж дня (12 серпня – 24 Канал), в районі Центрального парку селища, між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу відбулася словесна перепалка. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря,

– заявили в Центрі нацспротиву.

Далі суперечка між кадирівцями та дагестанцями розвивалась вже із застосуванням різних видів зброї. Так:

під час сутички одному з окупантів завдали численних колото-різаних поранень несумісних з життям;

після цього почалась перестрілка із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних гранат та стрілецької зброї.

В ході бою успіх мали дагестанці. Під час сутички було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін,

– повідомив Спротив.

У вигляді покарання командира кадирівського підрозділу відправили на передову.

Кадирівці влаштували перестрілку під Маріуполем

Російські загарбники та кадирівці "славляться" своїми агресивними діями як щодо одне одного, так і щодо місцевих мешканців на тимчасово окупованих українських землях.

Так, днями у кадирівців виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою в селі Урзуфі, що неподалік Маріуполя. Туди кадирівців відправили на відпочинок.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що внаслідок перестрілки загинули не тільки вороги, а й місцеві мирні мешканці. Зокрема, кадирівці забрали життя 7 мирних:

двох дівчат-підлітків;

чотирьох хлопців;

жінки.

Внаслідок перестрілки "самоліквідувалися" також 4 російських військових. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.