Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст, – глава ОВА
Джерело:телеграм Олександра Старуха
Олександр Старух повідомив, що між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Цього разу між Новобогданівкою та Троїцьким.
Новину голова Запорізької ОВА Старух повідомив о 18:37. Жодних деталей наразі немає.
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Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке,
– лаконічно повідомив Старух.
Біля Мелітополя підірвали залізничний міст
У липні 2022 року поблизу Мелітополя підірвали залізничний міст. Це – великий удар для російських окупантів, адже саме цим шляхом вони перевозили зброю та боєприпаси.
Підрив моста підтвердив Іван Федоров – мер Мелітополя. Він розповів, що місцеві партизани підготували для російських загарбників декілька "сюрпризів". За словами Федорова, для окупантів почалося справжнє пекло. Тепер окупанти залишилися без одного з основних каналів постачання на Бердянський та Донецький напрямки.
Також на початку липня у російських окупантів сталася істерика через те, що з рейок зійшов їхній бронепотяг. Це сталося між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.Зауважте! У тимчасово окупованому Донецьку 5 липня детонував величезний склад боєприпасів росіян. Місцеві жителі чули вибухи та бачили, як у небо підіймається густий дим.
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