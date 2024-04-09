Міжнародна мирна конференція щодо України: Китай "за" її проведення, але за участю Росії

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін підтримує скликання міжнародної конференції щодо України. Втім, там хочуть, щоб участь також взяла і Росія.

Міністр додав, що Китай сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни. Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.

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Китай підтримує скликання міжнародної конференції

Китай висловив підтримку проведенню міжнародної мирної конференції щодо ситуації в Україні. Однак Пекін наполягає на тому, щоб участь у цьому заході взяла й Росія.

Також Ван Ї заявив, що Китай все ще дотримуватися мирного плану, щодо війни Росії проти України, який був запропонований раніше.

Міністр зазначив, що Китай сподівається на швидке припинення вогню та завершення війни.

Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної конференції, на яку погодилися б як Росія, так і Україна, з участю всіх сторін та справедливим обговоренням усіх мирних планів,

– зазначив Ван Ї.

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