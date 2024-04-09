Міжнародна мирна конференція щодо України: Китай "за" її проведення, але за участю Росії
Джерело:МЗС Китаю
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін підтримує скликання міжнародної конференції щодо України. Втім, там хочуть, щоб участь також взяла і Росія.
Міністр додав, що Китай сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни. Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.
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Китай підтримує скликання міжнародної конференції
Китай висловив підтримку проведенню міжнародної мирної конференції щодо ситуації в Україні. Однак Пекін наполягає на тому, щоб участь у цьому заході взяла й Росія.
Також Ван Ї заявив, що Китай все ще дотримуватися мирного плану, щодо війни Росії проти України, який був запропонований раніше.
Міністр зазначив, що Китай сподівається на швидке припинення вогню та завершення війни.
Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної конференції, на яку погодилися б як Росія, так і Україна, з участю всіх сторін та справедливим обговоренням усіх мирних планів,
– зазначив Ван Ї.
Перемовини Росії та України: останні новини
- Раніше Путін заявив, що Росія відкрита до мирного врегулювання конфлікту в Україні, але лише за умови, що будуть надані гарантії Москві. Він також вимагає врахування окупованих територій.
- Під час телефонної розмови між президентами Туреччини та Росії, Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність своєї країни виступити посередником для урегулювання конфлікту між Україною та Росією.
- Останнім часом Китай та Туреччина виявляють надмірну активність у роботі над створенням переговорних майданчиків для вирішення конфлікту між Росією та Україною. У Інституті вивчення війни зауважили, що це може свідчити про те, що Росія намагається використати ці ініціативи у своїх інтересах.