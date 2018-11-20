Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?

Сьогодні, 20 листопада – 20-та річниця МКС . Поважний вік для будь-якої будівлі. Фахівців сумніваються у подальші роботі станції. Чи буде жити МКС?

Нинішня команда Міжнародної космічної станції МКС, взагалі-то, мала вже давно повернутися на Землю. Нагадаю, вона "затрималася" на орбіті лише через те, що якийсь дурний піп з РПЦ, як відомо, знову неправильно посвятив російський космічний корабель і той впав, ледь злетівши з космодрому Байконур. Але в цій халепі космонавтам таки є чому порадіти: 20 листопада їх "космічній домівці" виповнюється рівнесенько 20 років. У багатьох фахівців з’явилися сумніви: чи "житиме" станція далі, чи "помре" незабаром?

20 листопада 1998 року в космос злетів перший російський модуль "Заря" – саме він став основою для МКС. З тієї пори станція постійно розросталася. Наразі вона розмірами сягає приблизно футбольного поля та являє собою потужну науково–технічну споруду. "Найскладніша, найцінніша та найнеймовірніша машина, яку коли-небудь збудувало людство", – так назвав її німецький астронавт Олександр Ґерст у своєму твіттері. Що ж, певно, він може порадіти – йому тепер доведеться стирчати в надрах цієї машини ще невизначений час. Як вже було написано, забрати нинішній екіпаж вчасно на Землю не вдалося. Ґерст перебуває на МКС вже вдруге, а загалом, постійні досліди та постійні польоти до станції почалися з 2000 року.

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Ніхто інший, як президент США Рональд Рейган, батько "зоряних воєн", підписав 25 січня 1984 року завдання американській аерокосмічній агенції NASA розробити нову населену космічну станцію. Американці тоді потужно намагалися долучити до цього проекту Європу. Такі дії мали запобігти тому, щоб європейці, чого доброго, не взялися за збудування своєї власної станції.

З моменту розвалу СРСР в 1990 році, з'явилася також ідея покликати "в компанію" й росіян. Приклад мирного співробітництва, мир-дружба-злагода між переможцями та переможеними в Холодній війні та інше. Це пропонувало величезні вигоди, але водночас – і немалі збитки. Таким чином, станція вийшла більшою, ніж планувалося й ніж в тому була потреба. А все тому, що російські партнери постійно вимагали, аби їх "завантажували" роботою... за американські гроші.

Більшість деталей та блоків МКС походить зі США та Росії. Європейці (німці та італійці) збудували окрему дослідницьку лабораторію "Коламбус", так би мовити, "європейську кімнату", яка була пристикована до станції у 2008 році. Відверто кажучи, використовувати "домашні" порівняння в даному випадку, якось недоречно: на затишну домівку цей космічний колос аж ніяк не схожий. Якщо на борту перебуває повна команда – можна забути про приватність. Особливим чином приготовані страви вичавлюються з тюбиків. Процес помивки та прання поміж кабелями та комп'ютерами – штука, звичайно, захоплююча на вид, ніби акробатичний етюд в цирку, але забирає в астронавтів значну частку їх сил, як вони самі неодноразово зазначали в своїх доповідях. На ремонт приладів та на просте прибирання часу витрачається значно більше, ніж на наукову діяльність.

Щодо технічного стану, в якому перебуває МКС, наразі розповсюдилося багато чуток – це пов'язане ще й з тим, що NASA та "Роскосмос" видають інформацію вкрай неохоче, вичавлюють її з себе по краплинці. Мабуть, незважаючи на численні ремонти та покращання, станція "охляла" за минулі роки й зазнала серйозної шкоди. Це можна спостерігати навіть ззовні: потрапляння численних міні–метеоритів залишили численні ж міні-кратери на обшивці. Кілька разів МКС доводилося навіть маневрувати, уникаючи зіткнення з великими шматками так званого "космічного сміття". Одного разу невеличкий осколок пробив сонячне вітрило.

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Втім, подібні випадки досі не складали для команди серйозної небезпеки. А от дві великих аварії, які сталися на МКС і деталі яких ще й досі не були остаточно з'ясовані, можуть поставити хрест на майбутньому станції.

Влітку дірка в російській капсулі "Союз" спричинила падіння атмосферного тиску на МКС, про причину цієї аварії ходять найнеймовірніші чутки. Чи була це недбалість робітників, чи, може – саботаж, чи просто нещасний випадок? Кілька тижнів потому – нове нещастя: катастрофа російської ж ракети з двома астронавтами на борту. Все завершилося, щоправда, щасливо для них – вони приземлилися в рятувальному модулі живі та неушкоджені, але весь розпорядок місії полетів шкереберть. І знову в світі розповсюджуються сумніви щодо безпеки цього проекту.

Критики називають МКС "найдорожчою спорудою в світі": загальна вартість побудови та підтримання станції з 1998 року сягнула далеко за позначку в 100 мільярдів доларів США. Щоправда, точні витрати ні НАСА, ні Роскосмос, ані європейска аерокосмічна агенція ЄСА не називають. За даними американської преси, лише США витрачають на МКС щорічно більш ніж 3 мільярди доларів. Європейці досі вказали 10 мільярдів євро (близько 13 мільярдів доларів) своїх власних витрат між 2008 та 2018 роками. Найбільші "донори" ЕСА при цьому – Німеччина, Італія та Франція.

Лінн Клін, колишня керівниця делегації NASA на переговорах щодо збудування МКС, називає "найбільшим досягненням" сам факт "згоди на спільну побудову станції з боку всіх цих країн, які погодилися довгостроково та успішно працювати разом". "Я сподіваюся, що в майбутньому цей план стане величезним кроком для науки, космічних польотів людства та розвитку задля досягнення нового ступеня" – заявляє вона.

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Досі робота МКС "гарантована" до 2024 року – саме тоді спливає термін угоди про збудування та використання цієї станції. ЕСА вважає за можливе, що країни-учасниці продовжать проект до 2028 року. Уряд Дональда Трампа, щоправда, вважає за потрібне скоротити фінансування проекту та пропонує немало-небагато, а приватизацію станції. Керівник ЕСА Ян Вернер не вірить, що приватні підприємства можуть проявити до купівлі МКС подібний інтерес – через те, що станція вимагає надто багато коштів. Якщо ніхто не схоче використовувати цей 450-тонний колос в небі – МКС буде поступово, контрольовано занурена в Тихий океан, який вже став могилою для її попередниці, станції "Мир".

Наразі незрозуміло, чи буде продовжена угода про експлуатацію МКС після 2024 року. Політична ситуація в світі вказує, скоріш, на неможливість подібного. Навесні 2019 року мають розпочатися переговори з цього приводу між США та Росією, але й початок цих переговорів ще вилами по воді писаний. Зараз все виглядає так, що до свого 25-річного ювілею МКС може просто не дожити. Хіба що Ілон Маск купить – як велику іграшку...

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