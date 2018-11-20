Международная космическая станция: дни сочтены?

20-я годовщина МКС. Почтенный возраст для любого здания. Специалисты сомневаются в последующей работе станции. Будет ли жить МКС?

Нынешняя команда Международной космической станции МКС, в общем-то, должна была уже давно вернуться на Землю. Напомню, она "задержалась" на орбите только потому, что какой-то глупый поп из РПЦ, как известно, снова неправильно освятил российский космический корабль и тот упал, едва взлетев с космодрома Байконур. Но в этой беде космонавтам таки есть чему порадоваться: 20 ноября их "космическому дому" исполняется ровно 20 лет. У многих специалистов появились сомнения: "будет жить" станция дальше, или же "умрет" вскоре?

20 ноября 1998 года в космос взлетел первый российский модуль "Заря" – именно он стал основой для МКС. С той поры станция постоянно росла. Сейчас она по размерами равна примерно футбольному полю и представляет собой мощное научно–техническое сооружение. "Самая сложная, самая дорогая и самая невероятная машина, которую когда-либо построило человечество", – так назвал ее немецкий астронавт Александр Герст в своем твиттере. Что ж, наверное, он может порадоваться – ему теперь придется торчать в недрах этой машины еще неопределенное время. Как уже было написано, забрать нынешний экипаж вовремя на Землю не удалось. Герст находится на МКС уже во второй раз, а в целом, постоянные исследования и постоянные полеты на станцию ​​начались с 2000 года.

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Никто иной, как президент США Рональд Рейган, отец "звездных войн", подписал 25 января 1984 года задание американской аэрокосмической агентства NASA разработать новую обитаемую космическую станцию. Американцы тогда очень сильно пытались привлечь к этому проекту Европу. Такие действия должны помешать тому, чтобы европейцы, чего доброго, не взялись за создание своей собственной станции.

С момента развала СССР в 1990 году, появилась и идея позвать "в компанию" и россиян. Пример мирного сотрудничества, мир-дружба-согласие между победителями и побежденными в Холодной войне и прочее. Это давало огромные выгоды, но одновременно – и большие убытки. Таким образом, станция вышла больше, чем планировалась и чем в этом была необходимость. А все потому, что российские партнеры постоянно требовали, чтобы их "загружали" работой ... за американские деньги.

Большинство деталей и блоков МКС изготовлено США и Россией. Европейцы (немцы и итальянцы) построили отдельную исследовательскую лабораторию "Коламбус", так сказать, "европейскую комнату", которая была пристыкована к станции в 2008 году. Откровенно говоря, использовать "домашние" сравнения в данном случае, как-то неуместно: на уютный дом этот космический колосс отнюдь не похож. Если на борту находится полная команда – можно забыть о конфиденциальности. Особым образом приготовленные блюда выдавливаются из тюбиков. Процесс помывки и стирки посреди кабелей и компьютеров – штука, конечно, увлекательная с виду, такой себе акробатический этюд в цирке, но отнимает у астронавтов значительную часть их сил, как они сами неоднократно отмечали в своих докладах. На ремонт приборов и на простую уборку времени тратится значительно больше, чем на научную деятельность.

О техническом состоянии, в котором находится МКС, на данный момент распространилось много слухов – это связано еще и с тем, что NASA и "Роскосмос" выдают информацию крайне неохотно, выжимают ее из себя по капельке. Видимо, несмотря на многочисленные ремонты и улучшения, станция "отощала" за прошлые годы и имеет серьёзные повреждения. Это можно наблюдать даже извне: попадание многочисленных мини-метеоритов оставили многочисленные же мини-кратеры на обшивке. Несколько раз МКС приходилось даже маневрировать, избегая столкновения с большими кусками так называемого "космического мусора". Однажды небольшой осколок пробил солнечный парус.

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Впрочем, подобные случаи до сих пор не составляли для команды серьезной опасности. А вот две больших аварии, которые произошли на МКС и детали которых еще не были окончательно выяснены, могут поставить крест на будущем станции.

Летом дыра в российском модуле "Союз" вызвала падение атмосферного давления на МКС, о причине этой аварии ходят самые невероятные слухи. Была ли это небрежность рабочих, может – саботаж, или просто несчастный случай? Несколько недель спустя – новое несчастье: катастрофа российской же ракеты с двумя астронавтами на борту. Все завершилось, правда, благополучно для них – они приземлились в спасательном модуле живые и невредимые, но весь распорядок миссии полетел кувырком. И снова в мире распространяются сомнения в безопасности этого проекта.

Критики называют МКС "самым дорогостоящим сооружением в мире": общая стоимость постройки и поддержания станции в рабочем положении с 1998 года достигла отметки далеко за 100 миллиардов долларов США. Правда, точные расходы ни НАСА, ни Роскосмос, ни Европейская аэрокосмическая агентство ЕСА не называют. По данным американской прессы, только США тратят на МКС ежегодно более 3 миллиардов долларов. Европейцы до сих пор указали 10 миллиардов евро (около 13 миллиардов долларов) собственных расходов между 2008 и 2018 годами. Самые большие "доноры" ЕСА при этом – Германия, Италия и Франция.

Линн Клин, бывшая руководительница делегации NASA на переговорах по созиданию МКС, называет "достижением" сам факт "согласия на совместную постройку станции со стороны всех этих стран, которые согласились длительно и успешно работать вместе". "Я надеюсь, что в будущем этот план станет огромным шагом для науки, космических полетов человечества и развития для достижения нового уровня" – заявляет она.

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До сих пор работа МКС "гарантирована" до 2024 года – именно тогда истекает срок соглашения о создании и использовании этой станции. ЕСА считает возможным, что страны-участницы продолжат проект до 2028 года. Правительство Дональда Трампа, правда, считает нужным сократить финансирование проекта и предлагает немало-немного, а приватизацию станции. Руководитель ЕСА Ян Вернер не верит, что частные предприятия могут проявить к покупке МКС подобный интерес – из-за того, что станция требует слишком много средств. Если никто не захочет использовать этот 450-тонный колосс в небе – МКС будет постепенно, контролируемо погружена в Тихий океан, который уже стал могилой для ее предшественницы, станции "Мир".

Пока неясно, будет ли продолжено соглашение об эксплуатации МКС после 2024 года. Политическая ситуация в мире указывает, скорее, на невозможность подобного. Весной 2019 года должны начаться переговоры по этому поводу между США и Россией, но и начало этих переговоров еще вилами по воде писано. Сейчас все выглядит так, что до своего 25-летнему юбилею МКС может просто не дожить. Разве что Маск купит – как большую игрушку ...

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