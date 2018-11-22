12:09
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Міжнародна мережа коворкінгів відкрила перший у центрі Києві: як він виглядає

      119 Читать новость на русском
      В Україні відкрився перий коворкінг угорської мережі New Work
      В Україні відкрився перий коворкінг угорської мережі New Work / rau.ua

      Угорська компанія New Work Serviced Offices відкрила перший коворкінг в Україні.

      Смарт-простір площею 960 квадратів розташувався у ТЦ на Майдані Незалежності в самому центрі Києва.

      Читайте також: Власник платформи WordPress закриває офіс, бо ніхто з працівників не ходить на роботу

      Коворкінг працює цілодобово і ньому можна замовити один безкоштовний тестовий день.

      Коворкінг Київ
      У центрі Києва відкрився коворкінг мережі New Work

      Відвідувачі простору можуть забронювати для користування переговорні кімнати, конференц-зал, який вміщує до 60 людей, івент-зону, кухню і зону відпочинку.

      коворкінг Київ мережа
      В Україні запрацював перший коворкінг міжнародної мережі New Work

      Київ коворкінг
      Перший в Україні коворкінг мережі New Work

      коворкінг Київ конференц-зал
      У коворкінгу є можливість забронювати конференц-зал, який вміщує до 60 людей

      Головною перевагою мережі називають те, що резиденти можуть без додаткової оплати користуватись послугами коворкінгів у Будапешті, Варшаві та Празі.

      Щоправда, для цього необхідно оплатити місяць оренди у київській локації і завчасно попередити, з якого коворкінгу маєте намір працювати за кордоном.

      коворкінг робочі місця Київ
      Індивідуальні робочі місця у ковркінгу в центрі Києва

      Коворкінг Київ
      У смарт-просторі є зона для відпочинку

      Один день з незакріпленим місцем у коворкінгу обійдеться у 300 гривень. Вартість місячного абонемента коливається від 3300 грн до 7320 грн залежно від розташування місця та замовлення додаткових послуг.

      Міжнародна мережа коворкінгів New Work Labs має 12 локацій у Східній Європі.

      Читайте також: Нищук не дозволив Тігіпку будувати хмарочос в центрі Києва

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Росія оголосила Яроша в міжнародний розшук
       5 березня 2014 , 11:13
      Фюле розповів про план виходу України з кризи
      25 січня 2014 , 11:36
      Манчіні: Я планував зіграти проти України та Польщі різними складами
       8 жовтня , 21:08
      Юний талант Динамо, який може перейти в Шахтар, зацікавив Аякс
       21 листопада , 13:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук