Очікую розблокування, – Зеленський готовий підписати закон про множинне громадянство

Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати закон про множинне громадянство в Україні. Наразі український лідер очікує розблокування цієї ініціативи у Верховній Раді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час вечірнього звернення 12 липня.

До слова: Рада прийняла законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні

Що сказав Зеленський про закон про множинне громадянство?

Володимир Зеленський заявив, що говорив зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком щодо засідання українського парламенту наступного тижня.

Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати,

– заявив президент.

Також глава держави розповів, що вже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Мовиться про створення Спецтрибуналу щодо злочину Росії, який треба ратифікувати в Україні, а також вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни, яку Верховна Рада також має підтримати.

"Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло", – сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, що законопроєкт про військового омбудсмана вже підготовлений до другого читання. За його словами, цей системний крок має сприяти впровадженню необхідних змін в армії. Президент також висловив сподівання, що народні депутати підтримають цього тижня цей та інші важливі для держави документи.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому президентський законопроєкт №11469 про введення в Україні інституту множинного громадянства 18 червня 243 голосами. Тепер очікуються підписи голови Верховної Ради та президента України.