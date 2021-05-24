"Влада може вкрасти ще один літак": міжнародні авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю

Євросоюз може зупинити польоти літаків європейських авіакомпаній над територією Білорусі. Окрім того, можуть скасувати наземні перевезення між Білоруссю та країнами ЄС.

Угорська авіакомпанія Wizz Air та латвійська Air Baltic вже підтвердили, що 24 травня рейси їхніх літаків перенаправили в обхід повітряного простору Білорусі.

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Авіакомпанія Wizz Air вже перенаправила рейс Київ – Таллінн. Представник лоукостера повідомив, що компанія "постійно відстежує і оцінює ситуацію".

Міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс розповів, що хоча країна не використовуватиме повітряний простір Білорусі, офіційного повідомлення про припинення рейсів до Риги наразі немає. Політик порадив пасажирам стежити за повідомлення міжнародного аеропорту "Рига".

Польська авіакомпанія LOT також може зупинити польоти над землями Білорусі. Водночас остаточне рішення ухвалять лише 24 або 25 травня. Польська сторона наголосила: вона побоюється, що "білоруська влада може викрасти ще один літак з пасажирами".

Водночас наразі лише 2 рейси LOT, пов'язані з білоруським повітряним простором.

Використовувати білоруський повітряний простір також перестали літаки авіакомпанії Austrian Airlines. Рейс з Відня до Москви тепер виконується над Україною.

Окрім того, літакам білоруської "Белавії" можуть заборонити приземлятися на території ЄС.

Що стало причиною скандалу