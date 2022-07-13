Понад 1,1 мільйона постраждалих від війни отримали виплати від міжнародних організацій

Міжнародні організації постійно виплачують фінансову допомогу постраждалим від війни. Сумарно вони вже переказали кошти понад 1,1 мільйона українцям.

Кошти від міжнародних організацій не надходять через рахунки Мінсоцполітики. Їх організації спрямовують безпосередньо людині. Про це повідомляє міністр соціальної політики Марина Лазебна 13 липня.

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Допомогу отримали понад мільйон постраждалих українців

Станом на 1 липня 2022 року ми маємо звіти від міжнародних організацій про те, що від них виплати вже отримали більше 1,1 мільйона з-поміж тих, дані про яких ми передавали нашим партнерам у верифікованих списках,

– розповідає Лазебна.

Загалом Мінсоцполітики залучило понад 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж 2 мільйонам людей, що постраждали від війни.

Кошти виплачуються в розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 1 – 3 місяців. Вони є додатковими до державних.

Хто виплатив найбільше

Всесвітня продовольча програма ООН – кошти отримали понад 670 тисяч осіб.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України – виплатили майже 180 тисячам осіб.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – допомога 167 тисячам осіб.

ЮНІСЕФ – виплата 84 тисячам осіб.

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