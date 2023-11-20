Депутати хочуть запровадити в Україні Міжнародний чоловій день: коли святкуватимуть

Депутати Верховної Ради хочуть запровадити нове свято в Україні – Міжнародний чоловічій день. Вони переконані, що подібний крок є важливим у підтримці гендерної рівності.

Відповідний законопроєкт постанови з реєстраційним номером 10270 внесли до парламенту 20 листопада. Наразі його направлено на розгляд Комітету.

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Нове свято в Україні

Депутати Верховної Ради пропонують відзначати в Україні Міжнародний чоловічій день, який припадає на 19 листопада. Авторами ідеї є Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Сергій Швець, Ярослав Юрчишин.

У пояснювальній записці нардепи зазначають, що це робиться з метою відзначення досягнення та внеску хлопців та чоловіків. Зокрема це стосується розвитку нації, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми. Там переконані, що для гендерної рівності має бути як і жіночий день, так і чоловічій.

Цей день має на меті не конкурувати з Міжнародним жіночим днем, а підкреслити важливість фізичного та психічного здоров’я чоловіків,

– акцентують вони.

Міжнародний день чоловіків започатковано в Тринідаді і Тобаго в 1999 році. Його заснував доктор Джером Тулак Сінгх на честь дня народження свого батька. Зараз його відзначають у понад 80 країнах з метою висвітлити, наприклад, соціальні проблеми, з якими стикаються чоловіки.

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