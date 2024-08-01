Мінус РЕБ і склади боєприпасів: ГУР показало, як міжнародні легіонери б'ють по ворогу

Українські розвідники продовжують завдавати ударів по ворогу за допомогою дронів. Захисники показали, як атакували окупантів безпілотниками поблизу кордону в Сумській області.

У четвер, 1 серпня, Головне управління розвідки Міноборони поширило кадри роботи воїнів Міжнародного легіону ГУР. Йдеться про тактичну групу "Афіна".

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Дрони ГУР проти окупантів

За словами розвідників, від майстерних влучних ударів FPV-дронами палали російські:

польові склади боєприпасів;

місця розташування особового складу;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

FPV-майстри. У Сумській області поблизу державного кордону працюють воїни тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР МО України,

– вказано в повідомленні.

У ГУР констатували, що полювання триває. Себто захисники продовжуватимуть робити усе можливе, аби нищити загарбників.

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Що слід знати про Міжнародний легіон ГУР Це окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України, підпорядкований ГУР. Почав виконувати бойові завдання в березні 2022 року в повітрі, на землі та під водою. До його складу входять бійці з Польщі, США, Греції та інших країн. За різними оцінками, спецпідрозділ налічує близько 500 осіб.

Джерело: Вікіпедія

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Раніше ЗМІ розповідали, що бюджетний український дрон збив 12-тонний російський гелікоптер Мі-8. Сталося це після 10 місяців невдалих спроб.