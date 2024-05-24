Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах в Газі

Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах у Газі. Таке рішення ухвалив Міжнародний суд ООН.

Так, суд зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію в Рафаху. Відповідне рішення ухвалили 24 травня.

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"Негайно припинити військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху"

Міжнародний суд ООН ухвалив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ та інші дії в Рафаху, посилаючись на "безпосередню небезпеку" для палестинського народу.

Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху, які можуть створити для палестинської групи в Газі такі умови життя, які могли б призвести до її фізичного знищення повністю або частково,

— підкреслив суддя Наваф Салам, президент Міжнародного суду ООН.

Також суддя зазначив, що нинішня ситуація спричиняє подальший ризик "заподіяння непоправної шкоди" правам жителів Гази. Наголосив, що ситуація змінилася з того часу, як Міжнародний суд виніс свої попередні ухвали, виникли умови для вжиття нових надзвичайних заходів у цій справі.

Накази суду

Міжнародний суд ООН видав одразу кілька наказів, зокрема:

припинити військову операцію в Рафаху,

відкрити прикордонний пункт Рафах з Єгиптом для надходження великої кількості гуманітарної допомоги,

забезпечити доступ до Гази для слідчих і місій зі встановлення фактів,

у місячний строк повідомити суд про хід виконання цих заходів.

Коротко, що цьому передувало

Вночі 7 травня ЦАХАЛ завдав ударів по цілях ХАМАС у Рафаху на півдні Сектора Гази.

Уже незабаром стало відомо, що Ізраїль повністю контролює палестинську сторону цього КПП, який відділяє Сектор Гази від Єгипту.

До початку операції ізраїльські військові закликали мешканців Рафаху евакуюватися.

Додамо, що військовий кабінет ухвалив одноголосне рішення про продовження операції у місті Рафах. Ізраїльська сторона заявила, що таким чином хоче тиснути на ХАМАС з метою звільнення заручників.