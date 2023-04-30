У Росії підтвердили відставку "м'ясника Маріуполя" Мізинцева: хто прийшов на його місце

Російське міноборони підтвердило відставку"м'ясника Маріуполя" Мізинцева. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення збройних сил Росії.

РосЗМІ писали про звільнення з посади заступника Шойгу генерал-полковника Михаїла Мізинцева ще 27 квітня. Проте тільки тепер це підтвердило російське міноборони, пише 24 Канал.

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Хто замінить Мізинцева

На посаду заступника міністра оборони Росії, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення збройних сил Росії, призначено генерал-полковника Алєксєя Кузьмєнкова,

– заявили у російському міноборони.

Там також пояснили, що Кузьмєнков з 2019 року був на посаді заступника директора федеральної служби військ національної гвардії Росії – головнокомандувача військ національної гвардії Росії.

Варто зазначити, що це вже друга заміна заступника Шойгу з матеріально-технічної частини з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У вересні 2022 року з цієї посади звільнили Дмітрія Булгакова, хоч він працював на ній ще з 2010 року.

В ІSW пояснили, навіщо Пригожин запропонував Мізинцеву посаду замкомандира

До призначення на посаду Мізинцев командував штурмом та знищенням Маріуполя. Саме за це його називають "м'ясником Маріуполя" і він потрапив під санкції Заходу. В Україні в серпні 2022 року йому повідомили про підозру в замаху на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві. За даними Офісу генпрокурора, Мізинцев несе відповідальність за організацію вбивства наших військових біля Іловайська.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, навіщо власник вагнерівців Євгеній Пригожин запропонував Михаїлу Мізинцеву посаду заступника командира ПВК "Вагнер".

Аналітики написали, що звільнення Мізинцева могло бути пов'язане з нестачею постачання на російському Північному флоті. Її виявив командувач повітряно-десантних військ Росії Михаїл Теплінським під час перевірок готовності. Останнього пов'язують з вагнерівцями.

Цілком можливо, що його звільнення було спробою покращити військове постачання сил всередині або пов'язаних із командуванням Теплінського, таких як сили вагнерівців,

– заявили в ISW.

Також там пригадали, що Пригожин в інтерв'ю заявив, що нібито Мізинцев діяв на передовій і був звільнений за незговірливість.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що пропозиція Пригожина могла бути спробою принизити Михаїла Мізинцева. Адже власник вагнерівців й раніше глузливо пропонував командні посади особам, які йому не подобаються, зокрема – Гіркіну.