МКІП зафіксувало 189 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини
Джерело:МКІП
В Україні продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини. Нині задокументовано 189 епізодів.
Відповідні дані оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики у середу, 13 квітня.
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До переліку вже відомих пошкоджень додались нові епізоди. Зокрема, мовиться про звільнені ЗСУ території. Стало відомо про руйнування від авіаудару:
- Краєзнавчого музею Бородянщини,
- Старовинних церков – Миколаївської у Волновасі, на Донеччині та Воскресенської в селищі Лукашівка на Чернігівщині.
- Унаслідок артилерійського обстрілу повністю знищено дерев'яну Вознесенську церкву ХІХ століття в селищі Лук'янівка на Київщині.
Ми постійно працюємо над тим, щоб жоден злочин окупантів проти нашої культурної спадщини не пройшов повз міжнародні інституції. Російські злочинці мають бути притягнені до відповідальності,
– сказав Олександр Ткаченко.
"Складно отримати точні дані з тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. Але інформація надходить. Допомагають українці, а міністерством все перевіряється й систематизується", – продовжив він.
За словами глави МКІП, протягом останніх десяти днів фахівці міністерства фіксували у середньому понад 5 епізодів кожні 24 доби, і ця робота триває.
Детальніше про постраждалі об'єкти
Унаслідок бойових дій на території України руйнацій та пошкоджень зазнали 74 об'єкти культурної спадщини, серед них:
- 13 пам’яток національного значення;
- 55 – місцевого значення;
- 6 – щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.
На жаль, незмінною залишилась тенденція щодо релігійних споруд. Їх постраждало найбільше – 82 знищені або зруйновані росіянами. З них 29 – це пам’ятки історії, архітектури та містобудування.
Окупанти не шкодували ні православних храмів, ні протестантських молитовних будинків, ні мечетей, ні синагог. Окрім цього, пошкоджені або зруйновані:
- 21 меморіальний пам'ятник на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століття;
- 15 будівель та комплексів музеїв і заповідників;
- 17 будинків культури, театрів та бібліотек, деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.
Де зафіксували злочини загарбників
Злочини зафіксовані в 10 областях України та столиці:
- у Харківській області – 65 епізодів;
- в Донецькій області – 34;
- у Київській області – 26;
- в Чернігівській області – 21;
- у Луганській області – 14;
- в Сумській області – 11;
- у Запорізькій області та Києві – по 5;
- в Житомирській області – 4;
- у Херсонській області – 3;
- в Дніпропетровській області – 1.