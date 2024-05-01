У Гаазі можуть видати ордери на арешт ізраїльських посадовців: США категорично проти – Bloomberg

Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських топчиновників і керівництва ХАМАС. США та їх союзники стурбовані цим. Адже наразі Ізраїль наближається до врегулювання припинення вогню з ХАМАС.

Таке рішення МКС може поставити під загрозу відповідну угоду двох ворогуючих сторін. Ізраїль може відмовитися від перемир'я, якщо МКС продовжуватиме видачу ордерів.

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G7 не підтримує рішення МКС про видачу ордерів на арешт чиновників Ізраїлю

Країни Великої сімки вже розпочали працювати над тим, щоб донести свою позицію до МКС.

Ймовірно, серед арештованих може бути і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Американські ЗМІ подейкують, що він попросив у Байдена про допомогу, щоб переконатися, що ордери не видано.

Ми дуже чітко висловилися щодо розслідування МКС. Ми його не підтримуємо. Ми не віримо, що вони мають юрисдикцію,

– заявила у понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Додамо, що самого Нетаньягу критикують у США. Зокрема, голова демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер назвав прем'єр-міністра Ізраїлю "перепоною на шляху миру".

Сенатор вважає, що нинішній уряд Ізраїлю не відповідає потребам країни, і закликав провести вибори.

"Потрібний новий діалог щодо майбутнього Ізраїлю після 7 жовтня", – сказав Чак Шумер.

Переговори між Ізраїлем та ХАМАСом тривають

Держсекретар США Ентоні Блінкен учора, 29 квітня, на засіданні Всесвітнього економічного форуму закликав лідерів угруповання бойовиків прийняти рішення щодо умов Ізраїлю стосовно тимчасового припинення вогню.

Він зауважив, що Ізраїль був "надзвичайно щедрим" щодо пропозицій, зроблених під час переговорів за посередництва Катару та Єгипту щодо забезпечення звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом. Мова йде про звільнення приблизно 40 заручників в обмін на звільнення палестинців із ізраїльських в'язниць.

ХАМАС має на розгляді пропозицію, яка є надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю,

– сказав Блінкен.

У лютому головний прокурор суду Карім Хан заявив, що він глибоко стурбований поведінкою ізраїльських військ, а також бойовиків ХАМАС, які утримують ізраїльських заручників.

"Ті, хто не дотримується закону, не повинні скаржитися пізніше, коли мій офіс вживе заходів відповідно до свого мандату", – сказав він тоді.

Новина про арешти ізраїльських посадовців може викликати хвилю протестів по всьому світу

Міжнародний кримінальний суд функціонує окремо від Міжнародного суду, головного судового органу ООН, який не може судити чи карати окремих осіб.

У неділю міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац дав вказівку представництвам своєї країни по всьому світу підготуватися до хвилі антисемітизму, антиєврейських та антиізраїльських спалахів на тлі повідомлень про ймовірні ордери.

Він зауважив, що такий крок МКС зашкодить ізраїльським силам і "зміцнить моральний дух терористичної організації ХАМАС і осі радикального ісламу на чолі з Іраном" проти якої воює Ізраїль.

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