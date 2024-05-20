МКС запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю

Лідерів ХАМАС підозрюють у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Ізраїлі та секторі Гази. Ізраїльським очільникам інкримінують те саме, але на території сектора Гази.

Лідерів ХАМАС підозрюють у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в секторі Гази

Я подаю клопотання про видачу ордерів на арешт до Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у справі "Ситуація в Державі Палестина",

– йдеться в повідомленні Каріма Хана, прокурора МКС.

Мова про таких людей:

Ях'я Сінвар – голова ХАМАС у секторі Гази;

Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі (Дейф) – головнокомандувач військового крила ХАМАС, відомого як "Бригади Аль-Кассам";

Ісмаїл Ханія – голова політбюро ХАМАС.

Було зібрано докази, що лідери ХАМАС чинили воєнні злочини у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року.

Про які злочини ХАМАС ідеться:

винищення як злочин проти людяності;

вбивство як злочин проти людяності;

захоплення заручників як воєнний злочин;

зґвалтування та інші акти сексуального насильства як злочини проти людяності, а також як воєнні злочини в контексті полону;

катування як злочин проти людяності, а також як воєнний злочин у контексті полону;

інші нелюдські дії як злочин проти людяності в контексті полону;

жорстоке поводження як воєнний злочин у контексті полону;

посягання на особисту гідність як воєнний злочин у контексті полону.

"Моя Канцелярія стверджує, що воєнні злочини, про які йдеться в цих заявах, були скоєні в контексті міжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, а також неміжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що відбувався паралельно", – інформує Карім Хан.

На жаль, ХАМАС досі чинить деякі з цих злочинів. Міжнародний кримінальний суд стверджує, що "звинувачення у злочинах проти людяності були частиною широкомасштабного і систематичного нападу на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАС та інших озброєних груп".

Коли і де відбувалися ці злочини

Саме Сінвар, Дейф та Ханія несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних 7 жовтня 2023 року. Також тоді захопили щонайменше 245 заручників.