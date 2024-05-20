МКС запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю
Джерело:МКС
Лідерів ХАМАС підозрюють у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Ізраїлі та секторі Гази. Ізраїльським очільникам інкримінують те саме, але на території сектора Гази.
Лідерів ХАМАС підозрюють у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в секторі Гази
Я подаю клопотання про видачу ордерів на арешт до Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у справі "Ситуація в Державі Палестина",
– йдеться в повідомленні Каріма Хана, прокурора МКС.
Мова про таких людей:
- Ях'я Сінвар – голова ХАМАС у секторі Гази;
- Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі (Дейф) – головнокомандувач військового крила ХАМАС, відомого як "Бригади Аль-Кассам";
- Ісмаїл Ханія – голова політбюро ХАМАС.
Було зібрано докази, що лідери ХАМАС чинили воєнні злочини у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року.
Про які злочини ХАМАС ідеться:
- винищення як злочин проти людяності;
- вбивство як злочин проти людяності;
- захоплення заручників як воєнний злочин;
- зґвалтування та інші акти сексуального насильства як злочини проти людяності, а також як воєнні злочини в контексті полону;
- катування як злочин проти людяності, а також як воєнний злочин у контексті полону;
- інші нелюдські дії як злочин проти людяності в контексті полону;
- жорстоке поводження як воєнний злочин у контексті полону;
- посягання на особисту гідність як воєнний злочин у контексті полону.
"Моя Канцелярія стверджує, що воєнні злочини, про які йдеться в цих заявах, були скоєні в контексті міжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, а також неміжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що відбувався паралельно", – інформує Карім Хан.
На жаль, ХАМАС досі чинить деякі з цих злочинів. Міжнародний кримінальний суд стверджує, що "звинувачення у злочинах проти людяності були частиною широкомасштабного і систематичного нападу на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАС та інших озброєних груп".
Коли і де відбувалися ці злочини
Саме Сінвар, Дейф та Ханія несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних 7 жовтня 2023 року. Також тоді захопили щонайменше 245 заручників.