"Прояв лицемірства й ненависті": ізраїльські міністри звинуватили прокурора МКС в антисемітизмі

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також 3 лідерів руху ХАМАС. Після цього ізраїльські міністри звинуватили прокурора МКС в антисемітизмі.

Лідерам бойовиків ХАМАС інкримінують злочини проти людяності в Ізраїлі та Секторі Гази. Такі ж звинувачення висувають й прем'єру Ізраїлю та міністр оборони, однак їх звинувачують у скоєнні злочинів на території Сектора Гази.

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Прокурора МКС звинуватили в антисемітизмі

Ультраправі ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинуватили головного прокурора МКС в антисемітизмі. Вони наголосили, що запит ордерів на арешт Нетаньягу та Галанта – це прояв лицемірства та ненависті.

Ми не бачили такого прояву лицемірства та ненависті до євреїв, як той, який продемонстрував суд у Гаазі з часів нацистської пропаганди. Нацисти також виступали від імені "моралі", і тут не було нічого, крім антисемітизму,

– заявив Смотрич.

Міністр фінансів Ізраїлю також висловив свою підтримку Нетаньягу та Галанту, а також наголосив, що "ордери на арешт для них – це ордери на арешт для всіх нас".

Водночас Бен-Гвір закликав Ізраїль припинити свою участь в "антисемітських" міжнародних судових процесах у Гаазі. Ба більше, він вважає, що прем'єр-міністр та міністр оборони повинні ігнорувати "антисемітського прокурора" Каріма Хана. Окрім того, Бен-Гвір вважає, що Ізраїль навпаки повинен посилити атаку на ХАМАС, поки бойовики не будуть повністю знищені.

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